12,8 millones de euros en obras. Esta es la inversión del Pla Edificant que sigue pendiente en Benidorm para mejorar o rehabilitar siete centros escolares y un instituto de la ciudad. Unos proyectos que siguen pendientes un año después de que el Ayuntamiento solicitara las delegaciones para ejecutarlos tras autorizarse por la Conselleria de Educación las actuaciones. Así, algunas de las intervenciones necesitan ejecutarse con mayor urgencia.

El Ayuntamiento de Benidorm solicitó en junio de 2021 participar de la ampliación del Plan Edificant y hacerlo con 20 actuaciones en 13 centros educativos. Sería en diciembre de 2022 cuando la Conselleria de Educación contestara al consistorio autorizando finalmente solo obras en ocho centros escolares: Aitana, Ausiàs March, Gabriel Miró, Puig Campana, Els Tolls, Vasco Núñez de Balboa, El Murtal y el IES Mediterránea, por un importe de 12,8 millones de euros.

Pero transcurrido el tiempo, estas actuaciones siguen pendientes. En el caso del Vasco Núñez de Balboa, se prevén obras que rondan los 2,4 millones, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Entre ellas, resolver los daños en la estructura del gimnasio y los vestuarios, la reforma y adaptación de baños, la instalación de un ascensor en el edificio de Primaria, la adecuación de los muros exteriores y del patio de Infantil, o la renovación integral de la instalación eléctrica, entre otras.

Así, el Ausiàs March es el segundo centro donde más urgente es la actuación y donde se prevé invertir cerca de 2 millones de euros, según las mismas fuentes. En este centro, los problemas de estructura obligaron hace tiempo a apuntalar una parte de uno de sus aularios y a clausurar varias aulas; además se prevén otras actuaciones como la construcción de una sala de usos múltiples, la ampliación del comedor o la instalación de rampas accesibles, entre otros.

Para el Puig Campana se prevé la ampliación de las aulas de Infantil, una sala polivalente, la rehabilitación de fachadas y también la mejora de la accesibilidad, entre otras actuaciones por valor de 2,2 millones. En el CEIP Serra d'Aitana, la inversión sería de 1,75 millones para renovar instalaciones o realizar una reparación estructural, entre otras. En al caso de El Murtal, se quiere ampliar la cocina o reparar las filtraciones de la cubierta, entre otras mejoras, por valor de 668.000 euros.

En Els Tolls está prevista la reparación de la fachada caravista, reparar la cubierta y el pavimento del gimnasio o la mejora de accesibilidad, entre otras, con un presupuesto de 1 millón de euros. El Gabriel Miró tendría mejoras en cuestiones de estructura o renovación de instalaciones por 1,9 millones. Para el IES Mediterránea, la intención es ampliar el comedor pedagógico, sustituir el pavimento del gimnasio o la adecuación de los espacios exteriores, entre otras actuaciones, por valor de 662.000 euros.

PP y PSOE enfrentados

El Pla Edificant lleva días enfrentando al PP en el gobierno local y al PSOE en la oposición. El 31 de enero, el director general de Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, Rafael Valcárcel, visitaba el Ausiàs March y Vasco Núñez de Balboa junto al alcalde Toni Pérez y la concejala de Educación, Maite Moreno. La Generalitat prometía retomar estas obras "en breve" y el primer edil criticaba que los nuevos responsables de Educación tendrán "más sensibilidad que sus antecesores" para atender de manera más rápida estas necesidades de los centros escolares.

Solo unos días después, el PSOE criticaba los populares en la Generalitat habían paralizado esa inversión de 12,8 millones de euros para la ciudad y ponía sobre el alcalde Toni Pérez la responsabilidad de no haber ejecutado estos proyectos. No acabaron ahí los reproches. El alcalde aseguró que el anterior Consell de Ximo Puig había "excluido" esas ocho obras del Pla Edificante solo unos días antes de elecciones. Un "apunte" técnico el 9 de mayo de 2023 rezaba: "Siguiendo instrucciones de la Dirección General de Infraestructuras Educativas, queda sin efecto la memoria económica" de los proyectos para los centros escolares de Benidorm. Todo ello sin habérselo comunicado al Ayuntamiento, según el alcalde.

Un plan "necesario"

El intercambio de críticas no ha acabado. El PSOE ha vuelto a hablar del Edificant este viernes para echar la culpa a Pérez de ser el que no ha movido una piedra en ocho meses para que las obras se ejecuten lo antes posible. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, asegura que el alcalde "no ha hecho nada en ocho meses", es decir, desde ese 9 de mayo en el que se habría escrito ese "apunte" en las obras para preguntar cómo estaba el proceso. Aunque Pérez ya indicó que no se había conocido la situación hasta el mes de enero. Con todo, los socialistas indicaron que el primer edil debería "pedir disculpas y trabajar" por la educación de Benidorm. Castillo también se refirió a la aparición de ese "apunte" en las obras del Edificant de Benidorm: "Debe ser Compromís quien lo explique" que es quien tenía las delegaciones en Educación en el gobierno del Botànic.

La portavoz del PSOE, Cristina Escoda, asegura que el Pla Edificant es "completamente necesario" y que "hay que dejar la política de lado, sin colores políticos, porque es una necesidad inminente". Así añade que "no es una situación por estética, sino por seguridad".