El PSOE de Benidorm propone bonificar el IBI un 95 % a los propietarios que alquilen pisos vacíos

El PSOE de Benidorm ha lanzado una nueva propuesta para que "afloren las viviendas vacías y se oferten para el alquiler durante todo el año". La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha destacado que, tras la iniciativa planteada en el pasado pleno de abril para constituir una mesa de trabajo que aborde este problema, "ahora avanzamos y explicamos tres medidas en positivo para las familias y los jóvenes de Benidorm". Entre ellas está bonificar un 95 % el IBI para los pisos vacíos que se destinen al alquiler de vivienda a un precio asequible.

Así, Escoda ha detallado que otra de las solicitudes es ampliar a 6 años la bonificación del 50 % del IBI de las viviendas nuevas de protección oficial y, además, bonificar el 95 % del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) para la construcción de viviendas de protección oficial.

La portavoz socialista ha afirmado que “estas medidas permitirían movilizar la vivienda de manera inmediata, puesto que solo se tendría que modificar las ordenanzas fiscales”. En este sentido, ha recordado que Benidorm cuenta con "más de 24.000 viviendas con un consumo eléctrico nulo o casi inexistente", lo que significa que "podrían sacarse al mercado beneficiándose de los incentivos fiscales que planteamos y aumentar así la oferta de alquiler".

Escoda ha remarcado que “la vivienda es un pilar fundamental y prioritario para este grupo municipal y nos hemos marcado el objetivo de solucionar el grave problema generado en la ciudad como consecuencia de los precios desorbitados existentes y la reserva creciente de apartamentos y pisos en edificios residenciales para el alquiler turístico”. Y añade que “exigimos al alcalde Toni Pérez que salga de la parálisis en la que está inmerso y gestione medidas como las que planteamos para facilitar el derecho constitucional del acceso a una vivienda para que así las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Benidorm”.

Con todo, la dirigente socialista ha lamentado que las iniciativas que está aplicando la Generalitat “son a medio-largo plazo y podrán dar resultados a partir de 2027”. “El plan VIVE del Consell es solo un parche que llegará tarde. Los miles de familias que no encuentran un piso asequible, los jóvenes no pueden independizarse, o los muchos trabajadores que vienen a la ciudad en temporada y no encuentran casa, no pueden esperar más”, ha afirmado.