El contrato de parques y jardines de Benidorm sigue sin licitarse tras casi un año caducado

El Ayuntamiento de Benidorm prorrogó un año el contrato de mantenimiento de parques y jardines en julio de 2023 tras agotar las prórrogas recogidas en el mismo. Cuando falta apenas un mes para que se cumpla un año de esa aprobación por el gobierno del PP en el pleno el PSOE local ha reclamado que se saque ya a licitación la nueva contrata "caducada casi un año" y que se dé inicio al nuevo expediente para la redacción de los pliegos.

Como ya publicó este diario, el actual contrato se encuentra prorrogado desde 2021 tras adjudicarse en 2017. En 2023 se agotaron las dos prórrogas posibles y el gobierno local lo amplió un año más mientras preparaba el nuevo pliego. Actualmente tiene un coste para el Ayuntamiento de cerca de 1,3 millones de euros pero la previsión es que se incremente hasta los 3 millones de euros cuando se saque a licitación y se vuelva a adjudicar. La razón no es otra que la ciudad ha aumentado sus parques y zonas verdes y hay que reflejarlas en el servicio.

La redacción de esos pliegos se encargó a la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) para adecuarlos a la realidad de la ciudad. El municipio ha incrementado en los últimos años las superficies verdes hasta los 2 millones de metros cuadrados con la incorporación de espacios como El Moralet o la Séquia Mare, que antes no estaban en el contrato.

La portavoz del PSOE, Cristina Escoda, ha criticado que el "bloqueo" de diferentes áreas municipales al que ha llevado el gobierno del PP tras estos nueve años de "nefasta gestión" lo "estamos sufriendo y pagando con creces todos los vecinos y vecinas" de Benidorm. "Tenemos servicios básicos que están funcionando sin contrato porque les obliga la ley, facturando millonadas por trabajos prestados, con maquinaria obsoleta y sin implementar las mejoras en los servicios que una ciudad como Benidorm necesita", ha apuntado.

A preguntas del grupo socialista en las comisiones informativas celebradas este lunes, según los socialistas, el concejal del área de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, "ha tirado balones fuera y ha responsabilizado al área que gestiona su compañera Aída García del retraso en la licitación del nuevo contrato". Escoda indica que "no ha hecho los deberes durante estos once meses, no asume su responsabilidad y ahora culpa al área de Intervención del retraso mientras la concejala de Hacienda calla".

El concejal del PP niega lo dicho por el PSOE

El edil popular no ha tardado en contestar y ha indicado que "no ha responsabilizado al Área Económica del retraso en la licitación" del nuevo contrato de Parques y Jardines, sino que "he aclarado cómo está dicho expediente y dónde se encuentra". Una "vez más, el PSOE muestra su toxicidad y que no tienen ningún escrúpulo a la hora de mentir y manipular", ha criticado el titular de Parques y Jardines. Además, ha afirmado de forma categórica que el nuevo contrato "será el mejor que pueda tener Benidorm e incluirá todas las nuevas zonas verdes que se han creado".

El concejal popular ha resaltado la "complejidad" del nuevo pliego de condiciones del contrato de Parques y Jardines y ha aclarado que "todo está dicho y explicado en comisiones informativas y en los plenos, por lo que hay una absoluta transparencia en este asunto". El edil apunta que "hemos protegido el medio ambiente y queremos seguir haciéndolo y para eso tenemos que ser muy minuciosos con todas las zonas verdes que hay y las que habrá". Todo eso, añadía González de Zárate, "supone un mayor coste y un pliego más complicado".

Así añade que "es absolutamente falso que el Ayuntamiento esté perdiendo dinero porque estamos prestando el servicio con un coste más bajo y haciendo lo que podemos". Por eso ha insistido en que el grupo socialista "vuelve a mentir y va contra los intereses de la ciudad".

El concejal de parques y Jardines también ha aludido a los 4,5 millones de euros de subvención que ha logrado el Ayuntamiento "para realizar plantaciones y repoblar zonas". Una subvención que llegó cuando se estaba redactando el pliego, "lo que motivó que hubiera que replantearlo porque eran alrededor de 5.000 ejemplares más que había que incluir". En ese punto, el edil ha cifrado "en un 40 % más de árboles los que hemos plantado sobre los que ya había".

Más contratos caducados

El PSOE ha seguido con su crítica al gobierno. La portavoz socialista ha censurado que el alcalde Toni Pérez "no ha sido incapaz de licitar cuando tocaba, a pesar de los numerosos anuncios y comunicados de prensa, y cumpliendo con la legalidad, otros contratos también muy importantes como el de la basura y el de alumbrado y red semafórica, ambos caducados desde 2018". El caso del nuevo contrato de basura "es sangrante, ya no solo por los seis años de retraso sino por los numerosos informes en contra y el varapalo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que tumbó los pliegos por estar repletos de irregularidades. Y mientras tanto, tenemos la ciudad sucia y el ayuntamiento pagando una millonada a la misma empresa por un servicio totalmente deficiente", ha indicado la socialista.

Por último, Escoda ha exigido al alcalde que, entre foto y foto por la provincia, “se ponga a trabajar” para sacar a licitación cuanto antes el contrato de parques y jardines y el resto de servicios municipales con contratos caducados. “Llevamos años escuchando diferentes excusas. Lo que tiene que hacer el señor Pérez es reforzar departamentos municipales que están faltos de personal y saturados de trabajo para volver a ofrecer servicios de calidad al ciudadano y desbloquear muchos proyectos pendientes”, ha indicado.

