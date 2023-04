Nostradamus es un conocido intelectual francés famoso por sus predicciones a futuros dentro de sus 'centurias' han asombrado al mundo entero por su fiabilidad. Hay que tener en cuenta que datan del siglo XVI.

Entre los aciertos más sonados, se encuentran el asesinato de John F. Kennedy, la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, las guerras mundiales, las guerras napoleónicas o la muerte de Isabel II.

Miles de expertos se lanzan a estudiar al detalle su obra, tratando de encontrar nuevas pistas para entender el mundo moderno y hacia dónde se dirige la humanidad. Sin duda es personaje de culto a día de hoy.

Una de las predicciones que más está dando que hablar en las últimas semanas, tiene como origen la herencia de Isabel II. Recordemos que se estima que la fallecida reina poseía una fortuna personal de 370 millones de libras (427 millones de euros).

Eso sí, Carlos III, que por cierto no deberá pagar impuestos por la fortuna, podría no ser el heredero legítimo según Nostradamus. En la cuarteta XXIII de la Centuria VI, el boticario francés dejó predicho un bombazo que sacudiría la corona británica: "Cartas halladas en el cofre de la Reina, nada de firma ni ningún nombre de autor por la policía serán escondidos los regalos, y no se sabrá quién sea el amador."

En el Reino Unido se mira con recelo esta afirmación tras el acierto de Nostradamus en la muerte de Isabel II. El motivo es que la cuarteta narra claramente como la Reina tendría un amador o amante, una figura que podría tener algo que decir en la herencia de la monarca.

Entendiendo que los regalos se refiere a la herencia, la cuarteta explica que existe correspondencia que demuestra que hay alguien que desconocemos dentro del entorno familia real británica.

Eso sí, si la predicción se cumple los servicios secretos del Reino Unido ya estarían manos a la obra con el tema y habrían dispuesto todo para que no fuera un auténtico escándalo y la sucesión se realice sin más problemas.