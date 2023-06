Una visita Real. La actriz británica Sophie Turner, conocida por su papel de Sansa Stark en la exitosa serie Juego de Tronos, ha disfrutado de unos días en Alicante. El motivo del viaje parece ser la despedida de soltera de una de sus amigas, con quien aparece en las imágenes que la propia intérprete ha publicado en su perfil de Instagram, donde suma más de 15 millones de seguidores.

Las fotos dan buena cuenta de lo mucho que se ha divertido la joven artista durante su visita a tierras alicantinas, que esta vez sí ha pisado. Y es que en 2019, se especuló sobre unas posibles vacaciones de la actriz en la provincia, concretamente en Benidorm, también por la misma razón que ahora: una despedida de soltera, pero en aquel caso la suya propia, como preámbulo a su enlace con Joe Jonas. Ese rumor, que se extendió como la pólvora, acabó siendo un bulo, originado en los tuits de una fan, que varios medios compraron como ciertos.

Pero esta vez, la intérprete sí ha estado de verdad en la Costa Blanca, destino fetiche para sus compatriotas, cuyas costumbres ha tenido la oportunidad de conocer y realizar. En algunas de las fotos que ella misma ha compartido, se le puede ver siendo parte de una escena habitual en las calles más animadas de Benidorm, luciendo con sus amigas la camiseta grupal que no puede faltar en ninguna despedida. Más extravagante es la instantánea en la que una de las integrantes de la expedición, seguramente la novia, aparece disfrazada de urinario en la zona inglesa de la ciudad.

También hay espacio en este carrusel de fotos, que ha recibido la friolera de más de 500.000 likes, para ver a la artista posar con un curioso gorro similar a una señal de tráfico y también, junto al lema impreso en la espalda de la camiseta de un hombre: "Milf hunter". La traducción está abierta a interpretaciones, pero su significado literal sería algo así como "donjuán de madres atractivas".

Pero no todo fue fiesta. La actriz y sus amigas tuvieron tiempo para realizar otras actividades y no se limitaron a quemar todas sus energías en la noche de Benidorm. Tal como se puede ver en varias de las imágenes, la intérprete cumplió con uno de las visitas obligadas cuando se viaja por primera vez a Alicante y tuvo la oportunidad de sentirse de nuevo como una gran señora, esta vez no de Invernalia, sino del castillo de Santa Bárbara.