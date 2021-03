Nuevo paso adelante en la desescalada. La gran novedad respecto a las medidas anunciadas hace dos semanas es que bares y restaurantes podrán abrir y atender en su interior. Eso sí, será una «apertura absolutamente limitada», como destacó el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión de la Mesa Interdepartamental, a un 30 % del aforo, con cuatro comensales por mesa, mascarilla obligatoria, sin atención en barra, con ventilación y con tope horario, igual para toda la hostelería, a las seis de la tarde.

La apertura de los interiores fue uno de los puntos con mayor duda para su aprobación hasta el final debido a que la transmisión vía aerosoles del virus convierte en espacios de más riesgo que las terrazas. Según fuentes conocedoras de la reunión, los consellers de Compromís fueron los que se mostraron más reacios a esta medida sin mostrar una gran oposición. Podem estuvo de acuerdo desde el principio, pero sin abrir la mano en horarios para evitar que se pudieran generar celebraciones de «tardeo».

Desde Presidencia se defendió la apertura para lo que fue determinante lo que estaban haciendo el resto de autonomías sin que haya un incremento considerable de los casos. También fueron fundamentales los datos de ayer, con una incidencia rozando los 50 contagios por 100.000 habitantes, niveles próximos al mes de agosto cuando la nueva normalidad tenía una delimitación menor. Estas cifras hacían, según Presidencia, «injustificable» no permitir la reapertura de los interiores.

También hay novedades en las terrazas, que podrán ampliar su aforo hasta el 100 % (ahora estaba al 75 %), la reapertura de las instalaciones deportivas en espacios cerrados, la reanudación de las actividades de ocio educativo, así como «un ligero aumento» en los aforos de celebraciones de carácter civil y religioso como bodas o funerales.

El «vamos en el camino adecuado», que expresó Puig en su alocución, se complementa con las llamadas a la cautela. «Desde la máxima prudencia y la proporcionalidad, queremos relajar algunas restricciones con tal de reactivar la actividad económica y levantar el ánimo social», indicó el jefe del Consell.

Plan para los festivos

Las medidas acordadas ayer tendrán una duración mayor que las implementadas hace dos semanas (muchas de ellas , las que no son modificadas por las anunciadas ayer, continuarán en vigencia). Estas entrarán en vigor el próximo lunes, 15 de marzo, y se mantendrán hasta el 12 de abril cuando acaben las vacaciones de Semana Santa, aunque se señaló que si hay variaciones «se hará una revisión». El objetivo es «dar estabilidad y un marco de actuación ordenado en el tiempo».

Por lo tanto, lo explicado ayer servirá tanto para los próximos festivos de fallas y de Pascua, unos días sobre los que el Ejecutivo valenciano insiste en que no es un «momento para fiestas porque no las podemos garantizar con seguridad» para incidir en que sea un «periodo para descansar». «La relajación no es una opción, todo lo que hemos hecho puede irse por tierra rápidamente», explicó Puig.

De momento, la Comunidad Valenciana vivirá estos días festivos manteniendo «uno de los marcos más cautelosos» de España yendo más allá de los mínimos acordados en el Consejo Interterritorial. Ello a pesar de que la incidencia de contagios en el territorio valenciano haya estado, recordó Puig, un 87 por ciento del tiempo desde que comenzó la pandemia por debajo de la media estatal.

En este marco, en la autonomía valenciana continuará limitada la movilidad nocturna entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, seguirán prohibidas las reuniones en viviendas privadas de quienes no formen parte del núcleo de convivencia y permanecerá el perimetraje para entrar y salir de sus fronteras.

Evitar fiestas ilegales, disuadir las reuniones masivas o impedir el traslado desde otras autonomías a las segundas viviendas son algunos de los puntos sobre los que inciden desde el Consell para que la curva de contagios no vuelva a repuntar. En este sentido, «máxima prudencia» es una frase habitual en cada comparecencia y un escudo para explicar por qué no se ha ido más allá en las medidas. «Queremos dar pasos seguros y prudentes y hacer una desescalada que no tenga que volver atrás», insistió el jefe del Consell.

La desescalada llega al ocio educativo y juvenil. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció ayer junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, que a partir del lunes 15 se podrán retomar las actividades de ocio educativo. En estas se incluyen las actividades extraescolares de los centros. Asimismo, la Mesa Interdepartamental autorizó la reapertura de instalaciones relacionadas con el ocio juvenil como las ludotecas. En todos estos casos, la limitación será a máximo grupos de 10 personas y a un tercio del aforo que tengan las instalaciones.

De la misma forma también se anunció un incremento del aforo de las ceremonias como son las bodas, los bautizos y las comuniones hasta un máximo de 20 personas al aire libre y 15 en espacios cerrados.

Los gimnasios, piscinas, centros deportivos y pabellones podrán abrir sus interiores

Adiós a las imágenes de las máquinas de los gimnasios en medio de la calle. El deporte no profesional volverá a las instalaciones que permanecían cerradas desde hace 50 días. La Mesa Interdepartamental anunció ayer que los centros deportivos, los gimnasios, las piscinas y los pabellones podrán reabrir sus puertas y sus usuarios podrán volver a ejercitarse sin depender de si ese día hace viento o llueve.

Eso sí, la reapertura no será total y sin condicionantes. En todas estas instalaciones el límite de personas que puedan ejercitarse estará en un tercio de su capacidad. A estas restricciones hay que sumar las que ya estaban en vigor desde hace dos semanas como los límites de grupos de máximo cuatro personas con monitor al aire libre.

Otra de las novedades importantes es la posibilidad de reabrir los vestuarios. Sin embargo, sobre estos, todavía no está claro cómo será su funcionamiento concreto. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, indicó durante su comparecencia que este asunto será regulado en un protocolo específico en el que se marque claramente cómo podrán utilizarse.

Eso sí, Barceló dio algunas indicaciones como, por ejemplo, que las duchas sean cerradas y de uso totalmente individual.

El sector se manifestó el viernes pasado en la plaza del Ayuntamiento de València exigiendo una reapertura que será una realidad a partir del lunes y supone una bocanada de aire para estas instalaciones.