Barceló afirma que el Consell tiene soporte legal para mantener restricciones tras el 9 de mayo

«Siempre hemos contado con herramientas, porque nos las da la ley de salud de 1986, y cuando no estaba el estado de alarma teníamos resoluciones para regular restricciones. Sólo se nos obligaba a tener la ratificación judicial. Eso lo tenemos al alcance», ha recordado Barceló, que este miércoles ha visitado las obras de ampliación y reforma de Urgencias del Hospital General de Alicante.

Cabe recordar que la Comunidad ya estableció en octubre, y debido a la escalada de casos de la segunda ola, su propio toque de queda para limitar la movilidad por las noches, días antes de que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma. Días más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad avaló estas restricciones. En este sentido, ha añadido Barceló, «podemos seguir dictando resoluciones al amparo de la ley de salud y al mismo tiempo solicitar la ratificación a los tribunales. Hasta ahora todos los pronunciamientos a las resoluciones han sido positivos y esa herramienta aún está a disposición de las comunidades». No obstante, Barceló ha reconocido que, aunque tienen margen para tomar decisiones, si la situación de la pandemia se complica «siempre es más cómodo» tener el amparo de un estado de alarma.

Preguntado también por el fin del estado de alarma, el 9 de mayo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este miércoles que «es importante que con los instrumentos que tenemos tomemos las decisiones más adecuadas». El presidente también ha recordado que, antes del estado de alarma, «ya tomamos medidas que restringieron la libertad y el TSJ nos avaló».

El fin del estado de alarma decretado por el Gobierno a finales de octubre pone fin a las restricciones que afectan a derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como es el caso del toque de queda o el cierre perimetral.

Manuel Alcaraz Ramos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, recordaba la semana pasada en una entrevista publicada por INFORMACIÓN que «en defensa de la Salud Pública, las comunidades autónomas pueden seguir aplicando medidas restrictivas aunque cese el estado de alarma». Alcaraz pone como ejemplos las competencias de las autonomías para regular el horario de apertura de los establecimientos comerciales y hosteleros. Respecto a las medidas que afectan a los derechos constitucionales, Alcaraz cree que es más complicado que las autonomías actúen por su cuenta «salvo que el toque de queda se aplique, por ejemplo, en un lugar y un momento muy concreto tras la aparición de un brote que es necesario aislar».

Por último, la vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha rechazado que el Gobierno ponga fecha al fin del estado de alarma para mayo porque «en estos tiempos no se pueden hacer planes a largo plazo» y si luego no se puede llevar a cabo «genera más frustración e incertidumbre». «Es más útil y honesto decir a la gente que tomamos las decisiones conforme a la realidad», ha defendido ante los periodistas tras reafirmarse Pedro Sánchez en la intención de no prorrogar la alarma más allá del 9 de mayo.

Sanidad asegura que «pronto» se abrirán las agendas de los médicos

La atención en los centros de salud sigue siendo casi al completo telefónica pese a la baja tasa de covid

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado este miércoles que pronto se verá un alivio en las medidas restrictivas que pesan aún sobre los centros de salud, donde la inmensa mayoría de las citas se siguen prestando de manera telefónica y donde los pacientes siguen sin tener opción de solicitar cita presencial de manera directa con sus médicos. Todo pese a que la incidencia de la pandemia en la Comunidad Valenciana es de las más bajas a nivel mundial.





Barceló sostiene que «de momento seguimos siendo prudentes porque puede haber un giro de la situación en un momento determinado, pero pronto tomaremos la decisión de la apertura de las agendas». Con el inicio de la pandemia, hace un año, Sanidad adoptó la decisión de cerrar los centros de salud a la libre circulación de personas, para evitar el hacinamiento en las salas de espera. También se quitó de la app la opción de pedir cita presencial con el médico. La única forma de contactar con el centro de salud, desde entonces, es por teléfono o haciendo cola en la puerta.





La incidencia del coronavirus en la Comunidad Valenciana es del 35,61 casos por 100.000 habitantes. La mejor cifra de España y una de las mejores también a nivel mundial.