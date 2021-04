Los expertos prevén que el fin del confinamiento perimetral aumentará la propagación del covid

«Estamos en un oasis en cuanto a situación de la pandemia, pero cerca de autonomías con una tasa de contagios muy elevada, lo que puede tener consecuencias negativas para nosotros», advierte Felix Gutiérrez, catedrático de la Universidad Miguel Hernández. Quedan poco más de dos semanas para que las fronteras entre autonomías vuelvan a abrirse y Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, confía en que este tiempo se aproveche para vacunar a la mayor velocidad posible, «ya que con la llegada de personas de otras comunidades y con el comercio y la hostelería abiertos hasta las diez de la noche corremos el riesgo de entrar en una cuarta ola que hasta el momento la Comunidad ha evitado».

La ampliación de los aforos para actividades culturales y celebraciones preocupa a especialistas como Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva. «Un cine al 75% es prácticamente al máximo de su capacidad, igual que una boda con 150 personas en un recinto cerrado da miedo, sobre todo sabiendo cómo se transmite el coronavirus por aerosoles en espacios cerrados». Peligros que, también a su juicio, se pueden multiplicar cuando se levante el cierre perimetral «y puedan llegar más casos de coronavirus importados».

En lo que coinciden todos los especialistas consultados es que el aumento de actividad por la noche, con la ampliación hasta las 22 horas de los horarios de la hostelería y el comercio, no supone un mayor riesgo. «Teniendo en cuenta las buenas cifras de la Comunidad Valenciana, no me parece un riesgo, pero debe acompañarse de un buen control y seguimiento de los casos que vayan saliendo», explica el epidemiólogo José María López Lozano. Este profesional echa también en falta criterios comunes para todos los territorios a la hora de desescalar y en base a la incidencia de la pandemia. Para el especialista en Salud Pública y profesor de la Universidad de Alicante, José Tuells, «también es lógico que conforme vaya habiendo más personas vacunadas se vayan relajando las restricciones». Además, añade, «favorece que las personas no acaben juntándose por la noche en casas y otros espacios cerrados más peligrosos».

Vacunados

El hecho de que haya ya casi un 20% de la población protegida con al menos una dosis de la vacuna frente al coronavirus también supone una baza para ir relajando las restricciones.

«Las cosas son muy diferente a la situación que había después de Navidad, no sólo por la inmunidad que proporcionan las vacunas, también por las personas que ya han pasado la enfermedad, diagnosticados o no y que posiblemente sean más que los vacunados», señala Félix Gutiérrez. También el buen tiempo da motivos para la esperanza de que no se produzca un repunte de casos muy pronunciado. «La vida a partir de ahora se hace más en el exterior gracias al buen tiempo, lo que ayuda también a cumplir los aforos en el interior y lo que unido a la experiencia del verano pasado, nos hace ser optimistas», añade el catedrático de la UMH.

La población mayor es la que más se ha beneficiado de la vacunación, lo que supondrá todo un alivio para los hospitales de cara a un repunte de caso de coronavirus. «Tenemos vacunada a una parte importante de los mayores de 70, que son el grupo de mayor riesgo si contraen la enfermedad y el próximo mes va a ser clave para acabar con su inmunización», sostiene Rafael Ortí. El presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva cree que si las farmacéuticas no pinchan y el ritmo de vacunación se mantiene estable, «en verano podremos olvidarnos de llevar las mascarillas».