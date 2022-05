Las pruebas de Selectividad están a la vuelta de la esquina y faltan tan sólo unos días para que miles de estudiantes se enfrenten a los exámenes que determinarán qué carrera podrán escoger y cómo encarrilarán su futuro profesional.

Las dudas asaltan a los estudiantes en estas fechas y los nervios están a flor de piel. En primer lugar deberán conocer las medidas anticovid que siguen presentes y que deberán respetar durante la realización de las PAU. Del mismo modo es importante saber cómo se calculan las notas de la prueba y qué asignaturas son obligatorias en Selectividad.

Pero sin duda lo más buscado estos días son modelos de exámenes de años anteriores. Tener una idea de cómo va a ser la prueba de acceso a la universidad resulta fundamental para preparar bien el examen y saber qué requerirá el examinador. Aquí te explicamos cómo fueron las pruebas del año pasado y cómo consultarlas.

Sin embargo, existe un banco de exámenes que ha puesto a disposición de los alumnos la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) con todas las pruebas de selectividad de años anteriores, donde se pueden consultar los modelos de las pruebas escritas. Y no sólo eso, los estudiantes tienen a su disposición un vídeo de Youtube en el que un profesor da las claves para superar con éxito el examen de Selectividad, en el que explica el esquema general y, finalmente, lo resuelve.

Examen de selectividad de Matemáticas en la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana la asignatura de Matemáticas II es una de las cuatro asignaturas troncales generales que están vinculadas a la modalidad de Bachillerato elegido, junto a Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II.

Todos los estudiantes que se presenten a la Fase Obligatoria, se examinarán en esta fase de al menos una de las 4 asignaturas troncales generales de modalidad (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II), que ha de ser obligatoriamente la que han cursado como troncal general (si son estudiantes de la LOMCE).

Las asignaturas obligatorias de selectividad (PAU) son Castellano, Valenciano, Historia de España, Idioma extranjero y una de las 4 asignaturas troncales generales de las que hemos mencionado antes.

Cómo es el examen de Matemáticas II en Selectividad

Así para tener una idea un poco más clara del examen de Matemáticas, podemos consultar cómo fue el del año anterior, concretamente en la convocatoria de junio de 2021.

El esquema general de la prueba se compone de 6 problemas de álgebra, geometría del espacio, análisis y probabilidad y estadística de los cuales cada alumno tendrá que elegir 3 y resolverlos de forma razonada.

Cada problema se puntuará hasta 10 puntos y la nota final del examen será la suma de las calificaciones de cada problema dividida entre 3 y aproximada a las centésimas.

Además, en el examen de Matemáticas de Selectividad se permite el uso de calculadoras siempre que no sean gráficas o programables, y que no puedan realizar cálculo simbólico ni almacenar texto o fórmulas en memoria. Se utilice o no la calculadora, los resultados analíticos, numéricos y gráficos deberán estar siempre debidamente justificados.