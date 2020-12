Vuelve a Información TV La Línea Roja, programa dirigido y presentado por la periodista Laura Millán ¿Qué podemos ver en esta nueva temporada?

Actualidad, política y debate en profundidad. Estos son los tres pilares sobre los que se va a asentar esta nueva etapa de La Línea Roja. Son los mismos que la han sustentado durante los años en los que se ha estado emitiendo, pero en esta ocasión con muchas caras nuevas, un escenario político de vértigo y un panorama que nunca hubiéramos imaginado contar marcado evidentemente por la pandemia.

¿La Covid-19 va a afectar de alguna manera al programa?

Como no, raro es el aspecto social, económico o laboral que no se haya visto afectado por el Coronavirus. La Línea Roja también se adapta a este tiempo tan cambiante y lo hace con un nuevo formato basado en las videoconferencias, y con un nuevo plató digital en el que los invitados comparten tiempo, pero no espacio, asegurando así todas las medidas sanitarias y de seguridad que nos impone este momento que estamos viviendo

¿Qué políticos participan?

Invitamos a dirigentes de todas las escalas, desde la local, pasando por la provincial, autonómica y nacional. De lunes a miércoles repasamos con ellos las noticias más destacadas, especialmente las que están estrechamente ligadas con sus áreas de trabajo. Contamos también con la colaboración especial de expertos que nos ayudan a dar una visión más amplia en los temas más complicados o controvertidos

¿Entonces el programa se emite de lunes a miércoles?

Exacto, de lunes a miércoles, a las 15:00 horas, en Información TV nuestros espectadores tienen una cita con la actualidad y con todos aquellos que los representan en las instituciones alicantinas y valencianas.