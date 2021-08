Paco Sáez, la mano detrás de D’Artacán

El dibujante, ilustrador y realizador alicantino ganador de un Goya propio (Madrid 2120, mejor cortometraje de animación en 220) y «cómplice necesario» en otras tres películas de animación galardonadas, ha sido el director del storyboard o guion gráfico de la nueva película que sigue las andanzas de los personajes creados por Alejandro Dumas en clave perruna dirigida por Toni García.

«Yo de pequeño adoraba a D’Artacán. Después de Mazinger Z fue la serie que más me cautivó y ya me fijaba en los nombres españoles que salían, nombres que cuando me fui a Madrid en 1995 recordaba y busqué en la guía de teléfonos para pedir trabajo y enseñar mis dibujos. Y justamente fue en la productora de la serie, BRB, donde empecé a trabajar. Ahora se lo recuerdo a Claudio (Biern) y nos reímos, porque él nunca me vio, claro», relata Sáez.

El director de storyboard de D’artacán y los tres Mosqueperros indica que la película, en 3D, tiene guiños en 2D

Veterano en el campo de la animación por su supervisión de storyboard en exitosas películas como Tadeo Jones 2 o Atrapa la bandera, Sáez inició en 2018 los primeros trabajos de D’Artacán y los tres Mosqueperros. «Trabajé durante cinco meses muy intensivos como un yonqui de la película, tenía la serie en Youtube con la música y la canción todo el rato mientras dibujaba para mantener de forma fidedigna el espíritu con el que se creó. Hemos querido ser fieles a la serie pero ayudados de la tecnología del siglo XXI», explica el dibujante alicantino.

Las nuevas técnicas de animación «le dan más movimiento a los personajes para que no se vean tan planos y aunque la estética es de 3D para que el espectador se meta más de lleno en la película y hacerla más hiperrealista en su textura, también tiene mucho de la antigua y hay guiños en 2D en momentos de flashback, como un homenaje a la serie en el dibujo tradicional. Hasta los colores se mantienen », comenta el responsable del esqueleto gráfico, que aclara que la animación se realiza fotograma a fotograma.

La película también actualiza a personajes como Julieta, «el amor de D’Artacán, que ahora está más empoderada y ya se mete en peleas», bromea Sáez, que subraya que toda la película es «muy blanca, muy infantil, y destaca valores como la bondad, el honor o la amistad».

Para armar toda la estructura del edificio hay detrás más de 25.000 dibujos en el área que dirige el alicantino. «En la primera fase planteo las ideas de las secuencias con el director y él va decidiendo, diseño el story sketch para ver los movimientos de cámara y ahí solo ya hay 5.800 viñetas que he dibujado con toda la película, y eso luego se lo paso a los dibujantes, que les van metiendo movimientos, luego voces, sonidos...», describe.

Paco Sáez indica que la película se basa en la serie original, no en la segunda parte que se emitió en 1990, El retorno de D’Artacan, por lo que es posible que haya una segunda entrega para el cine animado en próximos años.

Firma de dibujos

De momento, para quien lo desee, Sáez estará este sábado, domingo y lunes firmando dibujos de la película de D’Artacán en los cines IMF de Torrevieja, poco antes de los pases.

Por otra parte, el alicantino ha dirigido también el guion gráfico de Tadeo Jones 3, que acabó hace ocho meses y se estrenará dentro de un año. Además, prepara su siguiente corto con José Luis Quirós para el año que viene y tiene previsto empezar su primer largometraje animado tras el éxito cosechado con Madrid 2120.