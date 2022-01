Un Festival de Eurovisión no sería lo mismo sin eurodrama y el Benidorm Fest no iba a ser menos. En esta ocasión la polémica ha llegado por las entradas para el festival de Benidorm. Y es que RTVE, organizadora del evento en convenio con la Generalitat Valenciana, ha confirmado en una nota de última hora que no habrá entradas para acudir como público al Benidorm Fest. O dicho de otro modo, la única manera de poder entrar al evento será con una invitación.