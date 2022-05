Diez días para vivir el cine en Sant Joan

Con un guiño a la película Cabaret que ilustra el cartel de este año, una nueva sección de cortos fuera de concurso con charlas de carácter divulgativo y cerca de cuarenta proyecciones se presenta el Festival de Cine de Sant Joan, que celebra su vigesimosegunda edición hasta el 14 de mayo en colaboración con el ayuntamiento de la localidad. Aunque el programa oficial se inicia este sábado con la gala de apertura del certamen, hoy arrancan las primeras actividades que completarán diez días dedicados al cine en formato corto en plena normalidad, ya que el pasado año su desarrollo coincidió con las restricciones de aforo y el toque de queda.

El festival, calificador en los próximos Premios Goya para los cortos de ficción y documental, ha seleccionado este año 31 cortometrajes a concurso que destacan "por su calidad y variedad", como señala el director del certamen, Toni Cristóbal, algunos avalados ya por premios en festivales y otros de estreno en Sant Joan, entre cuyas imágenes se encuentran caras conocidas como Carmen Machi, Belén Rueda, Luis Callejo, Marta Nieto, Luis Tosar, Daniel Guzmán o José Mota respaldando las historias que cuentan directores como Ana Lambarri, Borja Soler, Oriol Villar, Julio Mas Alcaraz, Verónica Echegui o David Pérez Sañudo.

36, Au pair, Cemento y acero, Cèrcol a Catalunya, Chase, El silencio en las flores, Ellie, Entreterrestres, Fantasmas, Fifteen Love, Goodnight Mr. Ted, Helix Aspersa, Intentando, La inquilina, La perrera, La prima cosa, Leopoldo el del bar, Mindanao, Nacer, Nàdia, Night Breakers, Non Grata, On your behalf, Outside is free, Plastic Killer, Pocos, buenos y seguros, Tornar a casa, Totem Loba, Work it class! y Ya no te veo son los 31 títulos seleccionados que narran desde dramas adolescentes a comedias negras pasando por historias de terror o misterio.

El festival cuenta de nuevo este año con la proyección de uno de los cortos a concurso en la gala de apertura, que será El silencio en las flores de Julio Mas Alcaraz, protagonizado por Marta Nieto (Madre, Tres) y premiado en los certámenes de Alicante y l'Alfàs del Pi, y otro en la de clausura, fuera de competición, que corresponde este año al corto animado Phonorama, del alicantino Alex Rey.

La novedad de este año es una sección colaborativa fuera de concurso, que coordina el director y productor alicantino Guillermo Alcalá-Santaella (Marallavi Films) y que incluye la proyección de cortos realizados en Alicante y talleres divulgativos donde los autores explicarán el proceso de creación de sus trabajos. Estos serán Fin de Álvaro García Company (2018), Estigia de Esteban Carcelén (IES L.G. Berlanga, 2022), Fuera de la ley de Álex Cuéllar y Rafael Giner Sánchez (Runtun Films, 2021), Miss Mbulu de Ben Fernández (2019), La tragedia del volcán de la escuela gráfica Daguten (2022) y El porvenir de la Escuela de Cine UMH y Alcalá-Santaella (2021).

Todos los trabajos se proyectarán de forma gratuita en la Casa de Cultura de Sant Joan, con capacidad para 500 espectadores, de lunes a jueves, mientras que el viernes se realizarán al aire libre, en la Plaza Josep Carreras.

El festival comienza este jueves con un taller infantil de creación de cámaras de cartón y el viernes se inaugura la exposición Cinetrip, sobre el origen del cine y el cine mudo, mientras que el sábado se ofrece un taller de maquillaje.

El sábado la gala de apertura rendirá homenaje a la película Cabaret con la escuela de danza y teatro musical Naracé y la Sociedad Musical La Paz, que ofrecerá el domingo el tradicional concierto de bandas sonoras de películas bajo la dirección de Joan Espinosa.

También habrá juego de trivial de cine por grupos el viernes, día 13, en el Centro de Mayores, un flashmob al aire libre el sábado y concurso de escaparates de cine antes de la gala de clausura, el sábado 14, cuando se entregará el Ficus de Oro Honorífico al montador Pablo Blanco, tres veces ganador del Goya por Airbag, No habrá paz para los malvados y Las brujas de Zugarramurdi, antes de conocerse el palmarés y finalizar la jornada con el corto animado de Alex Rey.