Proceso por la sombra de un burro, Romeo+Julieta y Troyanas son las tres nuevas producciones del Aula de Teatro de la Universidad de Alicante que se estrenarán en el Paraninfo los próximos días 17, 24 y 31 de mayo.

El primer estreno será el martes 17 de mayo, con la obra del dramaturgo y escritor suizo Friedrich Durrenmat Proceso por la sombra de un burro, dirigida por Morgan Blasco.

El 24 de mayo será el turno de Romeo+Julieta, dirigida por Xiomara Wanden-Berghe, una creación colectiva a partir del texto de Alfonso Zurro del Romeo y Julieta de Shakespeare, y el 31 de mayo verá la luz Troyanas, a cargo del Aula de Teatro de la Universidad Permanente, dirigida por Begoña Tenés, una obra del dramaturgo Premio Nacional de Literatura Dramática, Alberto Conejero.

Todos los estrenos tendrán lugar en el Paraninfo a las 19 horas, con entrada gratuita con invitación.

Proceso por la sombra de un burro

Morgan Blasco dirige esta obra del dramaturgo y escritor suizo Friedrich Durrenmatt. En un desierto de Tracia, bajo un sol de justicia, un dentista discute con el asnero sobre si la sombra del burro está incluida en el precio de su alquiler.

La obra es una deliciosa farsa, sobre un tema eterno, que surge desenfadadamente tras una reflexión de nuestra sociedad, desnudando todo su engranaje. Habla de la corrupción y de los intereses creados bajo la apariencia del “servicio a los demás”, pero también de la instrumentalización de la justicia por aquellos que la dirigen por derroteros favorables a sus intereses personales o de partido, maquinando perversamente con el error ajeno. ¿Quién es realmente el burro del universo?…Esta comedia expresa de manera sarcástica lo caricaturesco de la condición humana.

Romeo + Julieta, de Shakespeare

Dirigida por Xiomara Wanden-Berghe, Romeo + Julietaj es una creación colectiva, a partir del texto de Alfonso Zurro, de Romeo y Julieta, de Shakespeare. En la Nápoles de hoy dos familias se encuentran enfrentadas: los Capuleto y los Montesco. A estas dos familias les mueve el odio, son incapaces de respetarse ni convivir sin la violencia. Son incapaces de amar al otro y dejar amar a los suyos.

Según palabras de Xiomara Wanden-Berghe: «Esta obra nos pone la mirada en los jóvenes y adultos de hoy, nos hace reflexionar acerca de cómo nos relacionamos pero, sobre todo, cómo manejamos la libertad del otro. ¿Somos capaces de amar lo que no conocemos? Pero, sobre todo ¿Somos capaces de dejar amar? Cada día seguimos viendo, en redes o medios de comunicación, enfrentamientos donde personas de la nuestra u otras sociedades prohíben, cuestionan o condenan el amor entre dos personas, ya sea por su identidad, por cuestiones ideológicas o territoriales. En este entorno napolitano donde la ciudad convive entre la Camorra (Montesco) y familias de clase alta (Capuleto), vemos cómo el territorio es poder y los barrios están vigilados por niños-soldado, para sobrevivir en un constante conflicto urbano, de baja intensidad, que está en continuo enfrentamiento y que no deja de ser una auténtica guerra. Julieta y Romeo nos dan una lección de amor, nos llevan a ese amor incontrolado que no puedes manejar ni sabes qué hacer con él sino es amar. Un amor del que Shakespeare nos habla en el siglo XVI y que sigue sucediendo, en especial en la edad adolescente. Un amor Inexplicable y fuerte a la vez que frágil como nuestros personajes. Y es que todos somos frágiles al amor y víctimas del odio.»

Troyanas

El Aula de Teatro de la Universidad Permanente, dirigida por Begoña Tenés, presenta Troyanas, del dramaturgo Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática 2019. Para esta versión, el autor ha tenido como referencia, según cuenta él mismo, además del propio texto de Eurípides, la Hécuba del mismo autor y la versión homónima de Jean-Paul Sartre de 1965.

También fue decisivo el reconocimiento de parte del material en Las benévolas, de Jonathan Littell. El texto también alberga destellos de poetas mujeres, especialmente de la somalí Warsan Shire y su poemario Love and war. A Rafael Alberti le debe también un par de versos. Y finalmente algunos de los textos son del propio autor. Conejero emplea un lenguaje directo y actual, de tal manera que, inevitablemente, resonará en el público, que encontrará puntos de conexión con la actualidad: refugiados de guerra, la mujer como objeto para manifestar la victoria sobre los vencidos...

Estamos ante una historia atemporal de vencedores y vencidos donde las supervivientes de la batalla son solamente mujeres que serán tratadas como parte del botín de guerra. Esta es la temática y la idea sobre la que se mueve esta propuesta, en la capacidad de obviar a la persona y sus derechos y convertirla en un objeto que se puede comprar, vender, romper o matar sin escrúpulos, pero también nos habla sobre cómo la guerra es capaz de cambiar a las personas, sobre la ceguera voluntaria de las personas y los gobiernos, sobre el inmovilismo, pero sobre todo habla de mujeres, de madres, hijas, esposas, etc. de su dolor y de su lucha por mantener la dignidad.