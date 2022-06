Paco Sáez, treinta años de dibujos

La mano de Paco Sáez y sus dibujos están detrás de muchas de las películas de animación que seguramente han visto tus hijos y de otras cintas de imagen real y series que quizás hayas visto tú. La lista es larga y, entre las primeras, destacan Planet 51, Atrapa la bandera o D'Artacán y los tres mosqueperros, Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas y la tercera por estrenar; en la segunda parte figuran Fuera de carta, Que se mueran los feos, Perdiendo el norte, Spanish Movie, Élite o Veneno, entre otras muchas.

Dibujante, ilustrador, artista y supervisor de storyboard (guion gráfico) y director del corto animado Madrid 2120 con el que logró un Goya en 2020, Paco Sáez (San Miguel de Salinas, 1970) lleva treinta años conviviendo con el dibujo para ayudar a contar historias en el cine, propias y ajenas. Acostumbrado a estar fuera de plano, ahora es el protagonista de la exposición que su localidad natal dedica a su figura y a su carrera de tres décadas que se inaugura el 24 de junio en el hall del ayuntamiento de este municipio de la Vega Baja.

30 años dibujando historias es el título de la muestra, comisariada por Carlos d. Chardí, que a través de 45 imágenes de gran tamaño darán cuenta de la cantidad de proyectos, nacionales e internacionales, en los que ha participado Sáez. El creador, además, firmará dibujos e impartirá una master class (Del boceto a la pantalla) durante un fin de semana que concluirá con la proyección de Tadeo Jones 2.

"Hemos ido recopilando sus trabajos más significativos, desde que empezó en los años 90 hasta 2020 en que ganó el Goya, que también estará físicamente en la exposición, con todos los detalles que definen a Paco y poniendo en primer plano qué es el storyboard y su importancia", apunta Chardí, que recuerda que Sáez es miembro de la Academia de Cine de España y el único dibujante que en 2013 fue seleccionado para representar la web de la Casa Real, dibujando a todos sus miembros. También presentará dos de sus creaciones recientes encargadas como dibujante: la imagen de pediatría de los Hospitales Vitha (Super Vita) y la mascota/compañera de aventuras del afamado chef Ángel León con 4 estrellas Michelín y 5 Soles Repsol.

"Los profesionales detrás de los storyboards no son muy conocidos, aunque hagan películas que dan la vuelta al mundo, y es hora de acercar ese arte a territorios más pequeños que no sean siempre Madrid o Barcelona", indica el comisario de la exposición, que estará quince días en la localidad de la Vega Baja, para rodar después por otras ciudades españolas.

El propio Sáez apunta que a través de esta exposición se ha enfrentado a treinta años de producción que le parecían "inabarcables" y se ha dado cuenta "de que he hecho de todo, de los muchos estilos diferentes que hay, del cine familiar al adulto, del dibujo basado en el realismo y llevado al cartoon o a lo fantástico. Todo eso se refleja en la exposición".

Él, que intenta cada vez "dibujar menos y dirigir más", bromea, se encuentra pendiente de estreno de la tercera parte de Tadeo Jones, donde ha supervisado el storyboard, y ha dedicado seis meses al esqueleto gráfico de una superproducción de Netflix, Damsel, que se está rodando ahora y se estrenará en 2023, de Juan Carlos Fresnadillo, y con la protagonista de Stranger Things, Millie Bobby Brown, al frente del reparto de esta historia fantástica.

"Se está poniendo cada vez más de moda que las películas de acción real cuenten con storyboard porque es fundamental. Si no, el equipo no visualiza la película. Así pueden ver escenas de acción, coreografías, por dónde entran y salen los personajes, si hay 3D o no... El story tiene que estar muy bien contado y medido para sentir ya la película ahí y que tenga sentido", aclara Sáez, quien también prepara su próximo cortometraje de animación, que contará con una actriz "de renombre" y de cuyo proyecto no puede dar detalles aún.