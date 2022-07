Coincidiendo con la llegada del Circo del Sol a Alicante con su espectáculo Luzia, la estación de tren de Alicante ha inaugurado hoy la exposición Behind the scenes of Cirque du Soleil’s Luzia.

Esta muestra fotográfica ofrece una visión única de la vida en gira, bajo la Gran Carpa, captada por los ojos de tres de los artistas del espectáculo, Miranda Koller, Martin Charrat y NelsonSmyles. Son 28 fotos de gran formato que narran la vida detrás del escenario de todos los integrantes de la producción, desde técnicos a artistas, convertidos en una suerte de gran familia donde la confianza, la inclusión y la colaboración son la piedra angular. La exposición se presenta por primera vez en Alicante y muestra momentos genuinos e instantes irrepetibles de una vida itinerante. Alicante busca con el Circo del Sol un impacto cultural y económico El Circo del Sol estrena Luzia en Alicante el próximo jueves 14 de julio, en el nuevo emplazamiento en la Playa de San Juan donde mañana mismo se levanta la Gran Carpa, y estará en la ciudad hasta el 21 de agosto. Después continuará su gira por Europa, que le llevará a Zurichen septiembre y a Madrid en noviembre. Esta es la cuarta producción que el Circo del Sol tae a Alicante. En 2008 fue "Quidam", en 2011 "Corteo" y en 2018 "Totem". Luzia, dirigida por Daniele Finzi Pasca, es una producción que nos transporta al corazón de un México imaginario. Un lugar salido de un sueño, donde la luz (la “LUZ” del título) calma el espíritu y la lluvia nos mima. Con impresionantes acrobacias y grandes sorpresas visuales, invita al público a sumergirse en un viaje onírico por un mundo vibrante y suntuoso suspendido en algún punto entre lo real y lo irreal. Deslizándose entre un antiguo plató de cine, el vasto océano, un salón de baile lleno de humo o el árido desierto, Luzia pone en escena muchos lugares, rostros y sonidos de México, mezclando tradición y modernidad. Además, el espectáculo cautiva incorporando–por primera vez en una producción itinerante de la compañía–la lluvia en la propuesta artística, creando instantes excepcionales