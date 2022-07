La Lonja presenta la primera exposición de NFTs en Alicante

El diccionario Collins eligió NFT como palabra del año en 2021 y aunque nos hemos acostumbrado a escucharla o leerla, lo cierto es que los "non-fungible token", es decir, activos digitales intangibles, siguen siendo para la mayoría otro mundo, en el sentido literal del término.

Simplificando mucho, un NFT es un objeto virtual cuya propiedad queda garantizada por el blockchain (cadena de bloques) que registra el proceso de transacciones de forma segura ya que no puede ser modificado.

Aunque se asocia habitualmente con el mundo del arte, hay múltiples categorías que abarcan aspectos más comunitarios e incluso de utilidad para mejorar la realidad social. Explicar y mostrar este universo es el punto de partida de ENT3R, primera exposición que se realiza en Alicante sobre NFTs, que se inaugura el próximo viernes en la sala de la Lonja, donde se podrá ver hasta el 21 de agosto.

Serán más de 200 NFTs los que se darán a conocer en esta muestra de carácter divulgativo que trata de demostrar los diferentes proyectos que hay detrás de cada uno de ellos. Y eso a través de una veintena de pantallas donde irán mostrándose de forma continuada los proyectos, además de una gran proyección en la pared.

Esteve Serra, experto en este campo, se ha encargado del comisariado de esta exposición, organizada por la Concejalía de Cultura con el apoyo de Impulsa Alicante, y que ha contado con el diseño de contenidos de Javier Sala y la producción de Víctor Lario.

"Toda la revolución que existe con los NFTs es una oportunidad para ir más allá de lo meramente estético", asegura Esteve Serra, catalán afincado en Luxemburgo. "Ya no sólo se compra y cuelga un cuadro digital sino que la posesión del mismo permite vías no disponibles hasta ahora para relacionarse con el artista, el proyecto o formar parte de la comunidad de ese NFT".

Más allá del aspecto estético, estos activos "abren enormes posibilidades para que sus poseedores puedan pertenecer a membresías, acceder a contenido exclusivo, obtener servicios y productos, participar en toma de decisiones, gestionar una identidad digital, obtener certificados de asistencia o de acción, entre otras cosas", destaca.

En esta exposición, que "para mí también es un reto", no se han elegido las colecciones más conocidas o vendidas. "Para eso te puedes ir a OpenSea (mercado online especializado en comercializar NFTs) y verlas; me interesaba más mostrar la gran variedad que hay dentro de las posibilidades que ofrecen estos activos digitales".

Arte y comunidad

Son los dos ejes centrales de la exposición. Por un lado, los NFTs de arte y por otro, los de comunidad. En el primero, se han establecido cinco categorías y en el segundo, cuatro, y se mostrarán 20 creaciones o artistas interesantes de cada una de ellas.

Dentro de arte, empieza con fotografía y grafismo. "La mayoría de las obras nacen digitalmente para este medio y es una oportunidad de llegar a un público más amplio y también para relacionar ambos dominios".

Le seguirá la animación, que supone "un campo libre para la creatividad aprovechando los medios digitales". En cuanto a la categoría de generativo, es "una hermosa batalla cuando las obras de arte se producen utilizando modelos matemáticos e inteligencia artificial".

La cuarta categoría es la interactividad, que permite al usuario "definir las condiciones a la hora de acuñar la obra o interactuar con las piezas mientras se exhiben".

Por último, se muestra el caso del colectivo de arte español Mintamintae que ha hecho exposiciones a nivel nacional e internacional. "Vamos a tener 20 obras de este colectivo, desde ilustración y fotografía, hasta animación o modelismo en 3D".

El eje de comunidad "vamos a poner en valor el más allá, el paso siguiente a comprar un NFT, cómo se relaciona el individuo con los colectivos o unos colectivos con otros".

Se abre con la membresía, que certifica la pertenencia a una organización para tener acceso a los servicios y contenidos de una comunidad". Despuées se pasa a personajes para mostrar que "las comunidades que basan sus NFTs en personajes fomentan el acercamiento y la empatía con esas creaciones". Esteve Serra asegura que lo primero sería como tener el carné de socio del Barcelona y lo segundo, comprar un cromo de un jugador, "solo que el personaje no existe, se ha inventado".

La utilidad es la tercera categoría, ya que los NFTs permiten reclamar productos o servicios independientemente de si son físicos o digitales. "Yo compro un NFT y me va a dar algo a cambio: cinco canciones de forma aleatoria, un libro de poesía, me ayuda a hacer una inversión o me permite apoyar una causa". Ese es el caso de ILLA, una moneda social creada con el objetivo de ayudar a las personas necesitadas del barrio de Los Pajaritos de Sevilla para que puedan comprar alimentos frescos en los comercios locales.

Por último está el metaverso, los juegos y la ropa digital. "La ropa virtual está ganado terreno como medio para la autoexpresión en las interacciones sociales digitales, dentro del metaverso, para vestir a tu avatar".

Como complemento expositivo habrá un espacio en realidad aumentada con otros NFTs y elementos como lámparas realizadas con impresoras 3D procedentes de una colección de estos activos.

"Entendemos que va a pasar de todo", asegura Víctor Lario, encargado de la producción. "Habrá gente, que normalmente es joven, que estará muy puesto en el tema y criticará o no lo que va a ver; luego intentaremos poner luz en gente que tiene un poco de criterio sobre el asunto y después otros entrarán por pura curiosidad y solo verán una exposición estéticamente bonita sin ampliar su conocimiento".

La inauguración del viernes contará con un acto oficial a las 20 horas y posteriormente en los patios de la Lonja se ofrecerá una performance en la que habrá una sesión de música que se creará en directo.

Polémica por el blockchain

Recientemente se han levantado voces, como la de Bill Gates, en contra de estos productos digitales, de las criptomonedas y el blockchain, como valores engañosos. "La tecnología blockchain aporta una forma de vida, de relación entre individuos", afirma Serra. "Y en todas las comunidades hay personas o colectivos que intentan hacer un mal uso de las herramientas o aprovecharse de los otros para defraudar o robar, pero eso ha pasado en todo".

Además, apunta, "todavía no hay muchas leyes que regulen las criptomonedas y quien trabaja en el desarrollo de estas tecnología no quiere aprovecharse, lo que quiere es crear un futuro diferente o alternativo".