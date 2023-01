El presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, Javier Brey, defiende que el hidrógeno verde es la llave de la descarbonización y destaca que España tiene un «enorme potencial».

¿Cómo se produce el hidrógeno?

Desde 1940 se utiliza en la industria como una materia prima, por ejemplo, en el refino de gasolina, en la producción de amoníaco o de fertilizantes. Yo cogía gas natural, rompía la molécula de gas natural, me quedaba con el hidrógeno y expulsaba a la atmósfera CO2, en un proceso que se llama reformado de gas natural, una manera barata de producir hidrógeno. La otra gran manera que se emplea ahora es la electrólisis. Consiste en usar energía eléctrica para romper la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno. Me quedo con el hidrógeno y tiro el oxígeno al aire. Es un método que utiliza como materia prima energía eléctrica y agua y que no emite CO2 a la atmósfera; es más limpio que el reformado y, si utilizo energía eléctrica de origen renovable, produzco un hidrógeno que no tiene ninguna contaminación.

¿Qué papel tiene en el proceso de descarbonización de la industria?

Es el único elemento que te permite descarbonizar plenamente todos los sectores: energía, industria, transporte y vivienda. El transporte sabemos descarbonizarlo parcialmente, con el vehículo eléctrico de baterías, pero no es una solución para todo el mundo ni para todas las aplicaciones. No me vale para el tren, ni para el avión, ni siquiera para alguien con un coche grande y que quiera desplazarse 700 kilómetros sin repostar. Necesitan una solución más potente que las baterías y ahí está el hidrógeno. En la industria hace falta calor para muchos procesos, puedes quemar hidrógeno para producirlo. En el residencial, puede sustituir al gas natural, del mismo modo que el gas natural sustituyó al gas ciudad. Y en la energía, las renovables están limitadas en su gestión, en su almacenamiento.

¿Es la solución para el problema del almacenamiento de energía?

No consumimos la misma energía en verano o invierno, en otoño o primavera. Es realmente difícil casar la demanda con la oferta estacional. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima dice que de 2020 a 2030 deberíamos cerrar 14 gigavatios de producción convencional y abrir 59 gigavatios de renovable. Si se cumple, vamos a tener en España en primavera y verano un excedente de energía eléctrica de 17 teravatios/hora ,y en otoño e invierno nos va a faltar energía. 17 teravatios/hora es lo que consumen cinco millones de viviendas en España durante un año. Es una cantidad de energía inmensa, no la podemos almacenar en baterías ¿Qué podemos hacer? Transformarlos en hidrógeno, almacenarlo y utilizarlo seis meses después. Podemos transformar esos 17 teravatios/hora en 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año.

¿Qué potencial tiene España como productora de hidrógeno verde?

España tiene un enorme potencial, primero desde el punto de vista de la producción. Podemos producir hidrógeno renovable en una cantidad suficiente no solo para autoabastecernos, sino para exportar, porque vamos a producir en una gran cantidad y a un coste competitivo. La segunda ventaja importante es nuestra ubicación geográfica: España hoy en día es un puerto de entrada natural hacia el norte de Europa. Nuestros puertos de la Península ibérica, portugueses y españoles, van a ser un puerto natural de entrada al hidrógeno renovable del norte de África o de Latinoamérica, que ya se preparan para exportar hidrógeno a Europa. La tercera gran oportunidad que tenemos es la parte tecnológica industrial. España tiene muy buen I+D en hidrógeno, el 3,8% de la producción científica del mundo en hidrógeno se lleva a cabo en España, cuando nuestro peso en el PIB mundial es tan solo del 1,4%. Y El 15% en I+D europeo de la Europa de los 27 se hace en España.

¿Obstáculos a superar?

La regulación. Hay que definir qué es el hidrógeno verde, quién lo puede producir, cómo se puede transportar, almacenar y utilizar, y quién garantiza que todo ese proceso se cumple.