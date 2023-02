La artista alicantina Ana Esteve Reig (Agres, 1986) se estrena en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con su primera exposición individual, Escenarios de ficción, un proyecto en formato audiovisual que se puede contemplar hasta el 23 de abril en varias salas del museo madrileño. La muestra, comisariada por Semíramis González, reflexiona sobre la identidad y su construcción a través del acercamiento a distintos grupos sociales y de la importancia que tienen las imágenes en ese proceso de creación personal.

Introducir la videocreación en esta pinacoteca de grandes obras de la pintura del siglo XIII al XX es fruto del programa Kora, dedicado a exhibir la obra de creadoras españolas, que con la alicantina suma ya seis ediciones.

«El Thyssen trabaja fundamentalmente con pintura y yo, sobre todo, con vídeo, así que ha sido una sorpresa, pero me parece fenomenal la idea de introducir el arte contemporáneo para que conviva con obras maestras de siglos anteriores», explica la artista alicantina, afincada en Madrid. Ella, que crea ficciones audiovisuales para entender la realidad, agradece que los museos se adapten a estos nuevos formatos artísticos.

Escenarios de ficción se presenta en dos partes. Por un lado, en la primera planta del Thyssen, Ana Esteve presenta tres audiovisuales -El documental de Dalila (2016), sobre el papel de las redes sociales en la identidad contemporánea; Doble ficción (2021), que reivindica la presencia de especialistas femeninas en el cine; y Fancams (2022), sobre fans de la música coreana que graban sus coreografías para difundirlas en la red- mientras otros tres vídeos, agrupados bajo el título de Tiempo muerto: ensayo sobre la espera y el deseo y realizados exprofeso para la muestra, se exhiben junto a tres obras del siglo XVII de la colección permanente que corresponden a Peter Paul Rubens, Hendrick ter Brugghen y Willem Kalf.

"La trilogía ha sido un reto porque quería realizar vídeos que dialogaran con la pintura, que es un lenguaje artístico muy tradicional, con mucha historia. Tenía que pensar cómo iba a recibir el espectador un vídeo entre los cuadros, y cómo iba a usar yo el lenguaje audiovisual. Y eso fue determinante para decidir que las obras fueran bucles continuos porque los cuadros, al final, lo que muestran son instantes, se sostienen sin principio ni fin, y mis vídeos se mantienen en bucle, como una pintura fija".

Elegir tres obras de arte fue "difícil porque la colección es increíble", pero la pieza clave fue la obra de Rubens, Venus y Cupido, que ahora se acompaña de Lobby, donde un grupo de amigos en un dormitorio pasa el tiempo mirando la pantalla de sus móviles; Soñando muestra a los mismos jóvenes durmiendo casi en la misma posición, inspirada en Easú vendiendo su primogenitura de Brugghen y en Naturaleza muerta, que acompaña un bodegón de Kalf, la artista crea su propio bodegón de artificio y evasión con una pantalla que emite frases de autoayuda.

"La selección aborda bastante bien los temas que yo trato en mi obra, todas relacionadas con la construcción de la identidad en relación a la ficción -y aquí hablo de la ficción cinematográfica y de consumo en otras pantallas, como los videojuegos, el metaverso y las redes sociales-; otro de los temas que aparecen en mi obra es la imagen y representación de la mujer y de identidades no normativas en los medios de comunicación de masas; y por último, mi fascinación y el uso de la imagen audiovisual", explica Esteve Reig, que añade que "estamos tan bombardeados por las imágenes que no las analizamos y no vemos que detrás hay mucho simbolismo, arquetipos y construcciones sociales".

La identidad es un tema que le ha interesado desde el principio: "Tengo obras iniciales sobre las tribus urbanas, de cómo los jóvenes a través de ellas se ubican e identifican en la sociedad, y como siempre existe la necesidad de crearse una identidad o identificarse con un movimiento cultural", destaca. Para ello, se nutre "de todo": "En la trilogía, además de los cuadros, también me he inspirado en películas de adolescentes como Las vírgenes suicidas de Sofia Coppola, y Mustang, de la turca Deniz Gamze. He buscado películas o series protagonizadas por adolescentes donde su habitación era el lugar de refugio".

Su próxima parada será la feria ARCO y después tiene en mente desarrollar videos nuevos relacionados con el cosplay y el amor virtual y otro sobre los e-sports.

Biografía de Ana Esteve

Estudia Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. En 2008 se muda a Kassel, Alemania, donde estudia Freie Kunsten la Kunsthochschule Kassel. Finaliza haciendo un año de postgrado como Meisterschüler del profesor y artista Bjørn Melhus. Desde su estancia en Alemania su obra se dirigió al videoarte, convirtiéndose este en su medio por excelencia. Actualmente vive y trabaja en Madrid. Ha ganado premios como el Injuve 2011 en Artes Visuales, Accésit Premio Joven 2014, Circuitos 2017 y la Beca Multiverso BBVA de videoarte 2017. Su obra ha sido expuesta en Londres, Kassel, Berlin, Madrid o Viena y en museos como el Museo Kasseler Kunstverein y en el Museo Moca de Taipei, Taiwan.