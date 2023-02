La 42ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO Madrid, ha sido inaugurada por los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, en un evento celebrado en IFEMA. Durante su visita, la Reina ha sorprendido a todos al revelar su admiración por Blanca Paloma, la representante española en el Festival de Eurovisión.

En un encuentro personal con Blanca Paloma durante la inauguración, la Reina Letizia le pidió que interpretara su canción "EaEa" en el evento: "¿Nos cantarías?". “Por supuesto”, respondió la artista sin dudarlo ni un segundo. La cantante de Elche aceptó con entusiasmo la propuesta y cantó su tema en vivo para la Reina y los asistentes a la inauguración.

Después de la actuación, la Reina Letizia elogió a Blanca Paloma y le deseó buena suerte en el Festival de Eurovisión que se celebrará en Liverpool el 13 de mayo. Además de agradecerle el gesto a Blanca Paloma por interpretar ‘EaEa’ durante la inauguración de ARCO Madrid, la reina Letizia también aprovechó la ocasión para darle un mensaje de ánimo a la artista de cara a la cita eurovisiva. “Me dijo: ‘Da igual cómo quedes, lo ideal es que llevamos una buena propuesta’. Yo creo que sí les ha gustado mi canción”, señala la de Elche en Telecinco.

Blanca Paloma, emocionada después de su encuentro con la Reina, declaró en una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE: "¡Qué locura! ¿Qué acaba de pasar? Estoy en shock. Mi madre siempre me decía: 'hija, allá donde vayas, pásatelo bien. Que tú estés preparada hasta para comer en la mesa del rey'. No he estado en la mesa, pero he podido cantarle. Ha sido una experiencia que me llevo para toda la vida".

La 42ª edición de ARCO Madrid es una de las citas más importantes para los amantes del arte contemporáneo. Durante cinco días, los pabellones número siete y nueve de IFEMA acogen a galerías y artistas de todo el mundo que presentan sus obras de arte más destacadas. La feria cuenta con la participación de más de 200 galerías de 30 países y espera atraer a más de 100.000 visitantes este año.