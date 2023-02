Blanca Paloma, la ilicitana ganadora del Benidorm Fest y representante de España en Eurovisión 2023, pisó este martes por primera vez el plató de El Hormiguero y su visita ha dado mucho que hablar.

La artista de Elche consiguió hacer bailar a Pablo Motos y tras ser cuestionada sobre su vena flamenca la ilicitana no dudó en señalar que ella es mucho más que flamenco: "Yo soy muchas cosas aparte de flamenca. 'Eaea' es un tema muy folclórico también y tiene música electrónica".

"El 'Eaea' puede ser el 'eaea' de acunar o el 'eaea' de dar guerra, del jaleo, y viene del folclore, de las nanas. Y lo hemos llevado a este lugar que podría llamarse 'nuevo flamenco', porque flamenco es un término muy contundente al que tengo mucho respeto", explicó Blanca Paloma.

En el programa, la artista presentó una versión de su tema Eaea, con el que competirá en mayo en la final de Eurovisión que se celebrará en Liverpool. Una reinterpretación muy íntima de esta nana lorquiana y ravera que tantas alegrías le ha traído y con la que ha enamorado al presentador más polémico de Antena3.

A las preguntas de Pablo Motos sobre el cambio en su vida tras la victoria en el festival de Benidorm, Blanca Paloma contestó con un pequeño homenaje a Rosalía. "Yo pretendía continuar con mi rutina cotidiana pero ya voy en el Metro y me reconocen. Esto es nuevo para mí", contó la ilcitana. "Ahora ya no cojo el Metro, voy en bici a todas partes, que ya lo hacía antes, porque yo soy la 'bicimami", confesó en referencia al álbum "Motomami" de la archiconocida artista.

Aprovechando esto, Pablo Motos interrogó a Blanca Paloma sobre la posibilidad de que el éxito de Rosalía pueda ser un trampolín para que su canción triunfe en Eurovisión: "Por supuesto, tanto el trabajo de Rosalía como el de otros tantos artistas que han llevado el flamenco a la escena internacional han hecho que Europa tenga el oído hecho y creo que puede tener buena acogida 'Eaea'".

La ilicitana también tuvo un momento para recordar a Chanel, que quedó en el tercer puesto en el Festival Europeo de la Canción el año pasado: "Me motiva mucho porque creo que está puesto el ojo en España después de lo que hizo Chanel y creo que la puesta en escena y el espectáculo que vamos a llevar a Liverpool está teniendo muy buena acogida. Y por lo diferente que es, ya que es la primera canción de la historia de Eurovisión que va al compás de bulerías".

Sobre su canción para Eurovisión 2023, Blanca Paloma ha recordado que "Eaea" es en honor a su abuela: "Es un homenaje a la yaya Carmen porque ella me ha dejado este legado que viene de generación en generación. Ella era sevillana, matriarca, artista de sobremesa familiar y modista y de ella he heredado mucho de ese flamenco que he intentado hacer mío".