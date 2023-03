Misterium es el título del nuevo libro de Miguel Herrero Herrero, donde el cineasta e ilusionista de Sax intenta ofrecer explicaciones racionales a casos de fenómenos paranormales o, como él prefiere denominarlos, "sucesos insólitos o de alta extrañeza" ocurridos a lo largo de los años, fundamentalmente en la provincia de Alicante.

Herrero, que es productor, director de cine y especialista en el ilusionismo de finales del siglo XIX, además de director del Festival de Cine de Sax durante 16 ediciones, también es reciente colaborador del programa Cuarto Milenio. Uno de sus guionistas, Pablo Villarrubia, es el autor del epílogo y califica de "esfuerzo sobrenatural" el texto de Herrero, que considera "un referente para todos los que buscan seriedad", mientras el prologuista es el investigador y escritor Pedro Amorós, director del canal Aventura del misterio, que lo describe como "un trabajo estupendo".

Herrero explica que la decena de casos reunidos en Misterium son sucesos que ha ido recopilando durante años de personas que le han confiado sus experiencias, inéditas y relacionadas con avistamiento de ovnis, fantasmas o "visitantes de dormitorios, que son apariciones que la gente vive en su propia cama", aclara el autor, que declara que su visión ante estos fenómenos es "muy escéptica" y su intención es "ofrecer explicaciones racionales a lo que han vivido".

"Siempre he tenido curiosidad por estos temas y al principio los grababa en audio y los guardaba en un cajón y, después de un tiempo investigando y estudiando, los recopilo aquí para demostrar que gran parte de ellos tenían una explicación más o menos racional y lo que hago es plantear hipótesis, desde fenómenos atmosféricos a ilusiones ópticas. Al final del libro hay un capítulo a modo de guía con cerca de un centenar de posibles explicaciones a estos casos, que van desde aspectos químicos, fotográficos, astronómicos, informáticos o psico-sociales e incluso fraudes", indica el sajeño, que no quiere detallar los sucesos para no desvelar las tramas de los casos que cuenta.

Herrero apunta que muchos de los amigos o conocidos que le confiaron su experiencia se sienten "agradecidos" por el libro, ya que, incide, "son casos impactantes, que te rompen los esquemas y a los que no encuentras explicación por desconocimiento, que además por el miedo a ser considerado un loco no lo cuentas y callas esa experiencia, que al final es un estigma y un tema pendiente".

El libro está lleno de referencias bibliográficas, documentadas por este autor que tiene libros relacionados de alguna manera con estos temas, como Nigromancia y arqueología de los medios y las Obras completas de Robertson. "Hace siglos también se usaban técnicas ocultas para crear apariciones y otro tipo de efectos vinculados al origen del cine", apunta Herrero, que también ultima un largometraje documental animado sobre los inicios del mundo audiovisual, El arte de la luz y de la sombra.