El actor malagueño Antonio Banderas ha rodado esta semana en Alicante el musical Road to Bethlehem (Camino a Belén), una producción internacional en la que han participado 240 personas, entre reparto y técnicos, con 120 figurantes alicantinos, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante. El Castillo de Santa Bárbara, que se cerró al público el pasado domingo tras la cena previa a la gala de los Soles Repsol, ha servido durante una semana de escenario para este rodaje ambientado en la ciudad de Belén.

Banderas interpreta a Herodes en esta película dirigida por Adam Anders, que narra la historia del nacimiento de Jesús como un musical concebido para toda la familia. El reparto principal lo completan Fiona Palomo, que hará de Virgen María, y Milo Manheim, que se mete en el papel de San José.

Road to Bethlehem supone el estreno como director del productor Adam Anders, artífice de éxitos como el musical The Prom, con Meryl Streep, y la serie Glee. «Se me ocurrió la idea hace años cuando buscaba un musical para ver con mi familia en Navidad. Quiero que esta película sea tan luminosa y brillante como la estrella de Belén», ha explicado Anders, cuatro veces nominado al Grammy y ganador en dos ocasiones del premio People's Choice Award.

Alicante Film Office, dependiente del Patronato de Turismo Alicante City&Beach, ha gestionado los trámites necesarios para que el Castillo de Santa Bárbara pudiera acoger este rodaje, después de que la productora se interesara por localizaciones en la ciudad.

Además de los 120 figurantes alicantinos, la productora ha contado con una treintena de trabajadores locales en distintos departamentos como montaje, set de grabación, logística y ayudantes de catering.

El alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mª Carmen Sánchez, han coincidido en señalar que «la presencia de Banderas es un espaldarazo a la creciente condición de Alicante como polo de atracción de la industria del cine y las series nacionales e internacionales». Además, han indicado que «este interés por Alicante como escenario, gracias a sus variadas localizaciones, a las buenas conexiones y a nuestro clima, genera riqueza en la ciudad, la promociona y ya se ha convertido en un producto turístico en sí mismo».