El castillo de Santa Bárbara se prepara para celebrar el Día del Libro. Será el domingo 23 de abril, a las 17 horas, cuando el salón Felipe II de la fortaleza rebose letras y literatura de la mano de la escritora alicantina Mafer Gutiérrez, que presentará su primer poemario, Luna creciente en un atardecer cualquiera (Postdata Ediciones).

El encuentro, organizado por el servicio de gestión y dinamización turística del castillo de Santa Bárbara Esatur y la plataforma de divulgación y promoción literaria Literates., contará también con un recital de poesía a cargo de la joven autora alicantina. Asimismo, todas las personas que lo deseen podrán subir al escenario para participar en el evento con una lectura de poemas.

Afincada en Alicante desde hace más de una década, Mafer Gutiérrez (Venezuela, 2000) se ha lanzado al ámbito literario a través de la poesía. “Escribir siempre ha ayudado a poner sentimientos en palabras, a entenderme y a comunicarme con el mundo”, ha explicado.

Ha sido durante su etapa universitaria, en la que ha cursado estudios en Relaciones Internacionales, cuando esta joven se ha dedicado “en cuerpo y alma” a su primera obra publicada. En este sentido, reconoce que su poemario “habla de evolución, crecimiento, pero también de cómo ese proceso nunca acaba” y también “de orígenes y dudas”.

Según reza su sinopsis, Luna creciente en un atardecer cualquiera no es más que un puñado de sentimientos, no es más que sentarte a hablar con la luna esas veces que no sabes cómo expresar o gestionar todo lo que estás sintiendo y viviendo. Ver cómo te muestra un caminito de luz en el agua, seguirlo y poco a poco ver cómo todo se aclara. Hablar con la luna, entenderte y crecer juntas hasta el siguiente atardecer.

Es en cada uno de sus textos donde Gutiérrez refleja palabras “de amor, de amistad, también de orígenes y de dudas. Habla, sobre todo, de lo importante que es parar de vez en cuando a escucharnos y a hablar con la luna”.