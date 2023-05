Lo que iba a ser el mig any carnavalero acabó plantando el germen de una iniciativa ciudadana que buscaba convertirse en una plataforma para dar voz a aquellos que de alguna u otra forma desarrollaban su creatividad al margen de los canales oficiales. Eso fue en 2003 y el resultado, Alacant Desperta. Desde entonces han pasado 20 años en los que este colectivo ha luchado (y sigue luchando) por la cultura de base sin ningún interés comercial o económico. De forma autogestionada y autofinanciada, a través de los beneficios obtenidos en la edición anterior.

En estas dos décadas se han organizado nueve encuentros, con el Parque Monte Tossal como aliado, que han dado cabida a multitud de bandas de música en todas sus modalidades, grupos de teatro, colectivos de circo, deporte, cultura urbana, poesía y sostenibilidad. Y muchos de ellos llegan para quedarse. Aunque lo importante es crear ese centro de convivencia y respeto, que son dos de las máximas de este colectivo que toma sus decisiones de forma asamblearia y trabaja por equipos.

Amador Navarro es uno de los miembros fundadores de Alacant Desperta y recuerda como en diciembre de 2003, en principio, se iba a hacer solo una jornada en el Paseíto Ramiro. «Se nos ocurrió hacer una convocatoria para dar la oportunidad de expresarse a quien quisiera. La respuesta fue tan grande que ampliamos a sábado y domingo, y finalmente decidimos hacerlo en el Castillo de San Fernando y colocamos 7 u 8 escenarios».

Participantes más que asistentes

Entonces fueron 15.000 las personas que pasaron por la primera edición de este encuentro intercultural. Aunque, asegura Paco Lloret, incorporado al colectivo más recientemente, «no nos interesan los asistentes, sino los participantes». Y el año pasado fueron 1.800 las personas que formaron parte de la organización y la programación.

La segunda edición se celebró en marzo de 2005 y en 2006, el Ayuntamiento de Alicante, encabezado por Luis Díaz Alperi, les denegó la licencia en el último momento, «así que hicimos una manifestación a la que asistieron unas 1.500 personas. Con la llegada de Daniel Simón a la Concejalía de Cultura, Alacant Desperta volvió («no es fácil porque hay siete concejalías implicadas», apunta Navarro) y desde 2016 se ha celebrado puntualmente cada año, a excepción del 20 y 21 por la pandemia. Por eso la que se celebra el próximo fin de semana será la novena edición, cuyos preparativos llevan gestándose más de cuatro meses.

Esta iniciativa ciudadana, que no admite subvenciones, está abierta a todas las agrupaciones culturales, a todas las disciplinas, a todas las edades, a todos lo segmentos de la población, a todas la etnias. «Nuestro objetivo no es entrar en el circuito de un festival profesional porque somos voluntarios y no segregamos al artista y al arte; le damos el mismo espacio a alguien que lleva 15 años tocando que a alguien que es la primera vez que se sube a un escenario», afirma Julia Chena. De hecho, el orden de actuaciones se realiza por sorteo.

«Lo que nos hace diferentes del resto de festivales -destaca Lloret- es que somos una plataforma para expresarte y tener una mirada amiga enfrente; hay una comunión entre participantes y asistentes». Además, «nos da igual si es la primera vez que lo haces, si tienes vídeos en youtube o muchos seguidores; tu trabajo define tu arte y no somos nadie para decir si lo haces es bueno o malo».

Para Gladys Martínez, miembro del colectivo, «el festival se hace con la aportación de cada uno y el esfuerzo de todos".

Más miembros

Empezaron siendo unos 15 en la asamblea y ahora son más de 30. «Con el tiempo, la gente que participa se ha ido sumando para trabajar por el festival», afirma Amador Navarro.

Y no son pocas las manos que se necesitan. «Hay muchas tareas y muchos turnos para cubrir: limpieza, información, montaje... este año cómo mínimo necesitamos a 100 personas aunque lo ideal serían 150», aseguran Ramón Pérez y Yolanda Galdó, encargados del equipo de colaboradores.

«Todos vinimos un año, algunos con sus proyectos, y al final nos quedamos», aseguran.