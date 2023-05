Alicante estrenó su primer festival de cultura urbana en 2022 con Urban Tactics, una cita que vuelve a Las Cigarreras del 16 al 20 de mayo con un programa que auna música, baile, grafiti y moda y que tiene como estrella invitada a uno de los padres de la cultura hip hop, Afrika Bambaataa, nacido en el Bronx de Nueva York hace 66 años.

El festival es de entrada libre y acceso gratuito a todas sus actividades, organizadas por el colectivo Urban Tactics, y producidas por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y Las Cigarreras, así como Cervezas Alhambra. El objetivo de este encuentro es articular las diferentes vertientes de la cultura urbana, acercarlas al público y proponer una revisión histórica del hip hop en Alicante a través de talleres, conciertos, sesiones de dj, charlas y proyecciones.

"El año pasado se llenó por completo, tanto las actividades que hicimos en el Secadero como los conciertos en la Trasera, para unas setecientas personas", recuerda sobre la buena acogida que tuvo la primera edición Iván López, uno de los organizadores del festival, que tiene su origen en el peso que la cultura hip hop tuvo en Alicante en los años 80 y que se muestra ahora con la cantera actual que participa, con nombres como Santi Uve, Da Zoo Bros o Cleo Pathfinder.

El festival comienza el 16 de mayo con el inicio de un grafiti colectivo en la Trasera de Las Cigarreras comisariado por el artista Rudi, autor del mural del pasado año, que en esta ocasión llevarán a cabo hasta el día 20 el valenciano Yekoyekill y los madrileños Asem y Mr. Man.

El 19 de mayo se inaugura en la Caja Negra, donde se proyectará el documental Alicante Representa! de María Campillo, que revisa la historial del hip hop en Alicante, y se abrirá una mesa redonda con Nite Huertas y DJ Force. El grueso del programa se desarrolla el sábado, 20 de mayo, durante todo el día, desde las 11 hasta las 23 horas, con mercado y talleres de rap en valenciano y la proyección del documental The Guy Behind the Beat, de Eugenio Pantana, durante la mañana.

Bloc Party

La edición de este año se denomina Bloc Party, que es como se llamaba a las fiestas callejeras de los años 70 y 80 que se realizaban entre los bloques de apartamentos del barrio neoyorquino del Bronx y que, entre otros aspectos, tenían como fin frenar la violencia juvenil de las pandillas con sesiones de dj, donde Afrika Bambaataa fue un precursor. "Urban Tactics pretende celebrar y dar visibilidad a la figura del dj y productor, los verdaderos arquitectos del hip-hop, generalmente ensombrecidos por la figura del Mc. No solo por la presencia de Afrika Bambaataa sino también con talleres de producción y beatmaking", apuntan desde el festival, que a través del colectivo Beatmeeting Cru creado en Alicante en 2022 (Aukan, Dj Saico y Grumo) ofrecen talleres que abarcan estilos desde el hip hop más experimental al Lo-Fi y el funk, mientras Madrid City breakers (Dj García y Sace 2) proponen una muestra de electro hip hop.

Concierto en La Trasera

El concierto en La Trasera se iniciará a las 19 horas con el rapero madrileño Mikalley, al que seguirán la cubana afincada en Alicante Cleo Pathfinder -que destila un estilo boombap old school con influencias diversas, que prepara su nuevo EP-, los alicantinos SantiUve -MC alicantino que ha editado más de siete trabajos y decenas de colaboraciones- y Da Zoo Bros -dos de los pilares de la escena alicantina desde mediados de la década de los 90: Bha y Dj Force- y el cierre de Afrika Bambaataa. Entre los éxitos del dj y productor estadounidense figuran Planet Rock en 1982 o Renegades of Funk, piedras angulares del hip hop, del electro, house y otros géneros de la música electrónica.