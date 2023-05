El proyecto creado en Alicante Siete alegorías políticas de la Pilbara, de Grandeza Studio, participa en la 18ª Bienal de Arquitectura de Venecia, que se celebra del 20 de mayo al 26 de noviembre de 2023 en la ciudad de los canales bajo el lema The Laboratory of the Future (El laboratorio del futuro), comisariada por la arquitecta Lesley Lokko. Esta obra, que habla de la emergencia climática, ha contado con el apoyo para su producción del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y se ha llevado a cabo en el centro cultural Las Cigarreras a través del programa Cultura Resident.

El director del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont, ha participado en el acto de presentación de Pilbara Interregnum: Seven Political Allegories acompañando al equipo de Grandeza Studio, liderado por Amaia Sánchez Velasco, Jorge Valiente Oriol y Gonzalo Valiente Oriol, que han formado parte del programa de residencias artísticas Cultura Resident. El proyecto de investigación artístico-arquitectónico del equipo de Grandeza Studio comenzó en 2021 en Australia y en su fase de ejecución ha recibido el apoyo económico y logístico del Consorcio de Museos. También ha contado con el apoyo de AC/E, la Universidad de Alicante, la University of Technology Sydney, la Universidad Andrés Bello (en su Campus Creativo a través del programa Residencias Remotas) y la University of Sydney. El Consorcio de Museos elige los proyectos de Cultura Resident en Alicante "Agradecemos a todo el equipo del Consorcio y de Las Cigarreras por habernos dotado de los instrumentos necesarios para afrontar la última fase de producción de este proyecto. Es fundamental para la democracia que existan mecanismos de financiación de la cultura y las artes, sectores que de otra manera están sometidos a unos niveles bestiales de precarización y explotación. El programa Cultura Resident ha sido, en ese sentido, fundamental para dotar a este proyecto del nivel de desarrollo requerido para alcanzar los estándares de calidad que un evento de las características de la Bienal de Venecia de Arquitectura requiere", aseguran desde Grandeza Studio. La selección del proyecto en la Bienal de Arquitectura de Venecia, considera José Luis Pérez Pont, "es una muestra más del interés y la calidad de las propuestas que forman parte de nuestra programación cultural, y nos anima a seguir apoyando la creación a través de nuestras residencias artísticas". El director del Consorcio de Museos añade que la obra de este estudio de arquitectura madrileño "nos habla de emergencia climática y de otras problemáticas vinculadas a la economía y a la geopolítica, y nos ofrece una visión global desde lo local, que podemos ver reflejadas en numerosas situaciones que atañen a la especie humana". Sobre la obra La Pilbara es una inmensa planicie en Australia occidental y uno de los lugares más áridos, remotos y despoblados del planeta. Desde las primeras incursiones coloniales, hace 160 años, la región se ha convertido en un campo de batalla extractivista en busca de sus ricos yacimientos minerales. Expulsiones, explosiones y explotación han transformado su superficie, sus ecosistemas y sus pueblos. A pesar de ser la locomotora económica de Australia, la región sufre un notable subdesarrollo socioeconómico, elevadas tasas de alcoholismo, violencia y exclusión racial. Hoy, los asentados mineros gigantes (de hierro, gas y petróleo) se encuentran con una nueva ola de inversores en busca de los recién descubiertos depósitos de litio y otros minerales raros. Además, la radiación solar extrema, los fuertes vientos y un acceso privilegiado al océano Índico sitúan la Pilbara como uno de los epicentros geopolíticos clave para la transición energética global. Refutando la normalización de las violencias pasadas y presentes y retando a la percibida inevitabilidad de su perpetuación en el futuro, Pilbara Interregnum: Seven Political Allegories aborda la oportunidad que ofrece el cambio de paradigma energético para poner en crisis las mitologías extractivas, coloniales y capitalistas que han provocado el colapso climático. Combinando teoría-ficción y fabulación especulativa, el proyecto se articula en torno a siete disputas territoriales irresueltas para reivindicar. El proyecto ha contado con la colaboración de Caitlin Condon, Laura Domínguez Valdivieso, James Feng, Jordi Guijarro Contreras y Raquel Vázquez Romero. Su propuesta para la exposición consta de una maqueta territorial y escénica de la región intervenida a través de siete proyectos alegóricos de imaginación política y arquitectónica. Acompaña a la maqueta territorial un audiovisual en tres canales que emplea la misma maqueta como vehículo narrativo y escénico para presentar siete batallas en forma de alegorías políticas.