Iba a ser José María Manzanares el que hiciera el paseíllo el 24 de junio en Alicante para enfrentarse a 6 toros en solitario, con motivo del 20 aniversario de su alternativa, pero serán finalmente Cayetano, Emilio de Justo y Juan Ortega los que pisarán el albero en el día grande de la Feria de Hogueras.

El diestro alicantino comunicaba ayer en redes sociales que cortaba su temporada porque el próximo sábado debe ser sometido de urgencia a una operación en las cervicales, motivada por la lesión que arrastra desde su faena en Beziers.

La terna, según publica en redes la empresa de la Plaza de Toros de Alicante, "se ha programado con toda la celeridad posible y reúne a tres diestros que colman las aspiraciones del público y de los aficionados. Ojalá puedan ofrecer una tarde a la altura del día de San Juan con los toros de Daniel Ruiz".

El texto lanzado destaca que "desde la empresa queremos enviar todo el cariño y la fuerza del mundo al diestro alicantino, que el sábado se somete a una delicada operación y que no podrá estar en su plaza y ante su gente para conmemorar su XX aniversario de alternativa".

La reacción de los aficionados no se ha hecho esperar y la pregunta ha sido si la empresa devuelve las entradas a quienes no están de acuerdo con este cartel. La respuesta es que sí por lo que aquellos a quienes no convenza el nuevo cartel pueden solicitar el reembolso de su dinero.

Más sustituciones a Manzanares

En Granada, será Alejandro Talavante el encargado de salir al ruedo este jueves en puesto de José María Manzanares en el primer cartel del Corpus.

Sin embargo, en el festejo de la Feria de Plasencia previsto para este sábado, en el que estaba anunciado el alicantino se quedará en un mano a mano entre Antonio Ferrera y Emilio de Justo.