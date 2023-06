A ritmo de Bert Appermont, Mark and Sharee Anderson y Peter Michel, cerró el curso el Conservatorio Profesional de Música José Tomás de Alicante. Y lo hizo con un concierto que se celebró en el ADDA, levantando gran expetación ya que las entradas se agotaron una semana antes del acto.

En la gala, actuaron los dos coros de Enseñanzas Elementales y la Banda Sinfónica de 1º a 3º de Enseñanzas Profesionales. El acto fue presentado, por parte de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte, por Ángela Valverde, asesora del director territorial, David Vento, y el director del Conservatorio de Música José Tomás de Alicante, Miguel J. García Sala.

Además del concierto, se celebraron las graduaciones de 4º de Educaciones Elementales y 6º de Educaciones Profesionales.

Programa

1. BANDA DE 1.º EE.PP. a 3.º EE.PP.

Bert Appermont. The Olympic Dream

Bert Appermont. Gulliver’s Travels

Liliput, Land of the Midgets

Brodingnag, Land of the giants

Laputa, The floating island

The Houyhnms, Land of the horses

Director: Àngel Lluís Ferrando Morales

2. ALUMNOS DE CORO DE 1º Y 2º DE EE.EE.

Mark and Sharee Anderson. E malama

(Canción de bendición para la tierra de Hawai)

Bernardo Adam Ferrero (Arm). Dorm-te, nen hermós

(Cançó de bressol popular de Murla).

Peter Michel. Anna Haxworth. Now the sun is shining

-Tongo.

(Tradicional de Polinesia)

-Banahá.

(Canción popular del Congo).

Doreen Rao (arreglos). Dodi Li. Nira Chen

(Canción popular de Israel.)

Eva Ugalde. Dos bichos. Gloria Fuertes

ALUMNOS DE CORO DE 3º Y 4º DE EE.EE.

Kari Ala-Polänen (arreglos). No man is an island

Albert Hernández. Goza mi calipso

(Popular de Venezuela.)

Josef Hadar. Bo yabo haboker

Víctor C. Johson (arreglos). Bonse Aba

(Tradicional de Zambia.)

Percusionistas: Begoña Ochoa, Marc Martín, Paula Rodríguez y Begoña Colomina.

Pianista: Virtudes Narejos.

Directoras: Patricia Peinado y Benilde Martínez.