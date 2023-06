Miguel Ibáñez Monroy nació en Alicante hace 45 años y con 18 se fue a Barcelona a estudiar en la ESCAC, la escuela de cine de Cataluña. Allí no llegó a coincidir con la directora barcelonesa Elena Trapé, pero el proyecto malogrado de una tv-movie les unió en el cine. Desde entonces han escrito juntos dos películas -Las distancias (2018) y Els encantats (2023), ambas premiadas en el Festival de Málaga- y se disponen a iniciar el guion de la tercera, que prevé rodarse en Alicante, donde viven su padre y su hermano y donde conserva a sus amigos.

"La intención ahora es en breve empezar a hablar del nuevo proyecto, que si todo va bien nos gustaría rodar en Alicante íntegramente. Es una historia que habla de la falta de inteligencia emocional de los hombres. Normalmente los personajes protagonistas de las películas de Elena son mujeres y queríamos hablar de ese tema, sobre todo en las relaciones paternofiliales, con personajes masculinos", explica el guionista Miguel Ibáñez.

¿Por qué en Alicante? "No es que esté basada en hechos reales, pero quizá esté inspirada en algún hecho real que me toca de cerca y nos pareció que Alicante era un buen lugar para rodarla, entre otras cosas porque hay varios protagonistas que vienen de fuera y desubicar a los personajes de su espacio cotidiano es algo que nos gusta y que ha sucedido tanto en Las Distancias como en Els encantats. Y también por descentralizar, que parece que todas las películas pasan en Madrid o en Barcelona", apunta el alicantino, que aclara que todavía no han empezado a escribir el guion "porque estamos aún con la resaca del estreno de Els encantats", aún en cartel en cines del país.

"Elena está terminando de rodar una serie como directora y este verano supongo que encontraremos el hueco para empezar a trabajar en serio: definir personajes, escaletar, y todo el proceso. De momento está en la cabeza", añade el guionista tras indicar que el rodaje utilizaría "escenarios naturales".

Monroy y Trapé trabajaron juntos primero en el guion de Las distancias -junto al escritor Josan Hatero- y mientras la película buscaba financiación ambos se embarcaron en Els encantats. "Ya teníamos cierta idea de qué iba a tratar, ese estado de limbo de una madre recién separada y el primer momento en el que se separa de su hija, pero aún no sabíamos donde se desarrollaría la historia y ahora, de forma natural, nos hemos convertido en pareja profesional".

Tándem creativo

Para el guionista alicantino, escribir a cuatro manos con Elena Trapé es algo "muy sencillo. Nos conocemos mucho y sabemos cómo trabaja el otro. Al ser ella directora quizás yo estoy más encima del guion, pero ella está siempre muy encima de lo que hago, vas escribiendo la película desde sus ojos y eso aligera el trabajo. Es algo que fluye de forma muy natural y espontánea", considera.

El tándem creativo funciona: Las distancias ganó la Biznaga de Oro a la mejor película en Málaga y dos premios más, así como el Gaudí en 2018 y nominaciones a los premios Forqué y Feroz. Els encantats, protagonizada por Laia Costa, acaba de iniciar su andadura ante el público tras lograr la Biznaga de Plata al mejor guion en Málaga.

"Cualquier premio me alegra muchísimo porque las películas no se hacen por los premios y cuando llegan es un subidón. Con Las distancias fue una explosión de alegría brutal, y con esta sentí mucho orgullo porque al premiar el guion tocan una tecla que apunta a tu trabajo directamente y es muy bonito. Son dos emociones diferentes pero muy agradables", explica el alicantino sobre esta recompensa al trabajo después de lidiar "con el síndrome del impostor, que vivo todos los días a todas horas en todas las facetas de mi vida. Quizá soy demasiado intenso", asegura entre risas.

Pero Ibáñez Monroy no solo ha trabajado codo con codo con Trapé. Els encantats es su cuarta película y anteriormente coescribió El año de la plaga (2018) y a finales de año se estrenará La mujer dormida, un thriller de terror coescrito con Daniel González y Marta Armengol, mientras que en 2024 se prevé el rodaje de otra película, Frontera, dirigida por Judith Culell y coestrita con otro guionista. "Mi educación cinematográfica pasa por el cine de terror. Si pudiera, solo me dedicaría a hacer terror o fantástico y fíjate el tipo de películas que he hecho, pero yo me dejo llevar", bromea .

Ibáñez ha dirigido su primer cortometraje y aún no sabe si volverá a ponerse tras la cámara: "No es algo que me obsesione. Mi oficio es ser guionista y mi objetivo claro es afianzar esta carrera antes de dejar cosas a un lado para ponerme a dirigir, que requiere mucho tiempo y energía". Un oficio que considera "extraño de explicar, durísimo y muchas veces mal reconocido por la propia industria -quizá ahora ya menos y sobre todo en televisión- porque empezar un proyecto nuevo siempre es empezar de cero, con el miedo de no saber si lo sabrás hacer y de si interesará lo que haces. Tú haces un trabajo para que los demás lo vean y los demás tienen opinión, buena o mala, y toca teclas muy sensibles porque trabajamos con las emociones".

Un primer corto que acumula premios

Iago y Tristán es el primer cortometraje que dirige Miguel Ibáñez y que escribió durante el confinamiento. Lo guardó un tiempo en el cajón, su primer impulso fue pasárselo a un colega director para que lo llevara al cine, pero al final decidió quedárselo y hacerlo él. El trabajo, que en pocos minutos cuenta una experiencia angustiosa tras una separación, ganó el premio al mejor cortometraje nacional y al mejor guion en el reciente Festival de Cine de Alicante y acumula más de 40 selecciones en festivales y 13 premios, algo que le hace sentir "muy orgulloso". "La experiencia fue muy buena, me rodeé de un equipo de amigos de la ESCAC que me ayudó muchísimo y conté con tres actores excepcionales que fueron muy generosos al confiar en mí como director novel. Tengo tan buen recuerdo que no sé si volvería a dirigir", ríe.