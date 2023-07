Sant Joan d'Alacant se prepara para recibir una experiencia única este verano en el Festival Noches Mágicas 2023 del 27 de julio al 13 de agosto. Pero no solo de música y arte se trata este evento, también hay un espacio para los amantes de la buena comida.

Con una propuesta más amplia de actividades paralelas desde los inicios del Festival, la «Experiencia Gastro» promete transportarte a un universo gastronómico lleno de sabores sorprendentes y delicias culinarias que harán vibrar a tu paladar cada noche en los Jardines de Abril.

Alta cocina reinventada: Restaurante Luna by Terre Catering.

El reconocido Grupo Terre lidera esta propuesta, ofreciendo una experiencia culinaria de alta calidad que combina lo mejor de la tradición con innovación y creatividad.

Con un enfoque en la excelencia gastronómica, el restaurante ofrecerá platos cuidadosamente elaborados que satisfarán incluso a los paladares más exigentes.

Cabe destacar que las plazas son limitadas, por lo que se recomienda a los interesados realizar una reserva previa junto con la compra de su entrada correspondiente al evento.

Espacio Gastro Street: Sabores locales en un ambiente informal

El Espacio Gastro Street se presenta como una opción más informal y distendida para los comensales.

Aquí, los Food Trucks y el córner d' Alacant Street Food Market ofrecerán a los asistentes una amplia variedad de opciones culinarias que resaltan los sabores locales.

Desde montaditos y molletes hasta crepes y hamburguesas. Simplemente acércate y déjate llevar por el festival de olores y sabores.

Barra de Cócteles: Bebidas refrescantes y creativas

Qué mejor manera de acompañar tu experiencia en el Festival que con los mejores cócteles del país.

Noches Mágicas dispondrá, por primera vez en su carta, de una selección de cócteles de autor y sostenibles de la mano de Three Monkeys y Mr.Quick. Podrás deleitarte con creaciones únicas y exclusivas para el festival, que te transportarán a nuevos horizontes de sabor.

Desde clásicos reinventados hasta combinaciones innovadoras. Los bartenders serán los encargados de sorprenderos y quién sabe, quizá encontrar tu nuevo cocktail favorito.

Siempre Así y la Feria Party: un 3 de agosto convertido en la Feria de Abril

Imagina un recinto engalanado al más puro estilo de la Feria de Abril, con sevillanas, pescaíto frito, rebujitos y farolillos que crearán un ambiente festivo y lleno de alegría.

Así será, “La feria Party”. En el escenario se podrá disfrutar de los máximos exponentes de la música popular de Andalucía de la mano del mítico grupo Siempre así que estará presentando ‘Siempre 30 Así’

Una celebración de los 30 años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable de la banda: alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y Latinoamérica.

Su rumba con mensaje, alegre y sureña, conservando sus raíces flamencas, se ha hecho imprescindible en cualquier reunión o evento de tipo festivo. Han abarrotado los teatros y auditorios más importantes conquistando a públicos de todos los gustos y de varias generaciones.

Entre sus muchos éxitos, destacan ‘Siempre así’, ‘Si los hombres han llegado hasta la luna’, ‘Alguien’, ‘Esa mujer’ o la versión aflamencada que hicieron de ‘My way’.

Desde la apertura de puertas, la Feria Party también promete ser una noche mágica dentro del Festival.

Arte, música y mucho más en el Festival Noches Mágicas 2023

Pero recuerda que en el Festival Noches Mágicas, la gastronomía es solo una parte de la experiencia. Desde el momento en que cruces las puertas, te sumergirás en un mundo de arte y entretenimiento.

Exposiciones de pintura abiertas durante la noche, esculturas en madera y cerámica, performances en vivo y espectáculos te esperan en cada rincón. Además, podrás disfrutar de las actuaciones en directo de talentosas bandas locales antes de los conciertos principales.

Noches Mágicas con artistas famosos como Raphael, Luz Casal, Ara Malikian y Goyo Jiménez, cuyas entradas para el festival se agotaron rápidamente. No obstante, aún puedes conseguir las últimas entradas para ver a Andrés Suárez, Faemino&Cansado, Fangoria, Los Secretos, Ainhoa Arteta, Siempre Así y Miguel Campello.

Además, la zona market se amplía con el Vintage Market y el Stars Deco, una boutique deco con exposición de artículos de arte, que se ubicará en la ermita de la Finca Jardines de Abril.

Remember en la fiesta de los 80’s del 4 y 5 de agosto

El 4 de agosto, Alaska y Nacho Canut se subirán al escenario de los Jardines de Abril por primera vez en este increíble festival y, el 5 de agosto, uno de los grupos más míticos de la música española repiten en Noches Mágicas, Los Secretos.

A las 22:30 horas, en las dos jornadas, la zona se llenará de luces de neón, fluorescentes, fonógrafos y discos de vinilo para trasladarte directamente a los 80. Es la 80’s Summer Party, una fiesta maravillosa que revivirá los hits de una época inolvidable.

Además, para disfrutar de la música de la manera más perfecta, Dj Jes_Set se encargará de crear magia con rock, disco y dance.

El Indie Rock conquista el Festival el 11 y 12 de agosto

Y si eres fanático del indie rock, no te puedes perder Music in the Garden #indierockfest el 11 y 12 de agosto. Con grupos locales e internacionales como Kakkmaddafakka, Dorian, Siloé, Carlos Sadness y muchos más, este evento te garantiza dos días llenos de la mejor música. Además, puedes disfrutar de 8 horas de DJing con artistas como JES_SET, TERRETA SOUND MACHINE, MODAFOKASTYLE, CRISTIAN SET ROC, ADRIASOLA, KOKEDAMA y SUZUKID.

Quedan pocas entradas, así que asegúrate de asegurar tu lugar cuanto antes. No dejes que te lo cuenten, sé parte de esta experiencia mágica que promete dejarte con recuerdos imborrables y fotos todavía más increíbles.

Déjate llevar por una noche de música, arte, entretenimiento y una experiencia gastronómica que superará todas tus expectativas.