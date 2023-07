Josep Renau (1907-1982) utilizó el arte como vehículo de reivindicación y crítica política. Lo hizo a través de carteles y, sobre todo de fotocollages, que influyeron en generaciones posteriores de artistas. Tras la Guerra Civil, el valenciano se exilió a México y acabó sus días en Berlín oriental.

En 1947 nacía en Alicante Pepe Calvo, fotógrafo vocacional que descubrió un nuevo mundo cuando se cruzó en su camino el trabajo de Renau. A partir de ahí, el fotocollage comenzó a ser su género expresivo. Pero lo hizo con un carácter cinematográfico y como reflejo de un mundo personal, alejado de la visión política de su antecesor.

Confrontar estos dos universos es el objetivo de Conversación en el tiempo, exposición que se inaugura el viernes, a las 20 horas, en la sala de la Lonja de Pescado de Alicante, dentro del ciclo Diálogos, que coordina y comisaría Guillermina Perales.

Obras del IVAM

El IVAM ocupa un papel destacado en esta muestra, que se podrá ver hasta el 29 de octubre, ya que del museo valenciano proceden las 11 obras que se exhiben de Renau y cuatro de las 35 piezas que se muestran de Calvo.

Las del valenciano pertenecen a su serie The American way of life, que realizó cuando se exilió a México tras la Guerra Civil y que editó en Berlín oriental. En este conjunto «hace una crítica a Estados Unidos que estaba imponiendo ese modelo del sueño americano», afirma Guillermina Perales. «Él utiliza las imágenes del propio sistema americano para hacer una crítica al capitalismo más duro, al belicismo, a la marginación social».

Para la comisaria, Pepe Calvo «da una vuelta a esto porque es un forofo del cine, de la imagen, de todo lo que significa la estilización de la imagen y utiliza la misma herramienta del fotocollage pero para hablar de su propio mundo».

Las obras de Pepe Calvo, según el propio artista, «son las que más significado tienen comparándolas con Renau», afirma. «Yo trabajé la fotografía analógica durante 30 años hasta que conocí el mundo de Renau y desde entonces vivo atrapado en el fotocollage y he creado mi propio lenguaje».

Asegura el artista que les asemeja la técnica «y que nuestras obras tienen un punto de vista cinematográfico porque el cine nos une de forma decisiva». Lo que les separa: «Que él se basa mucho en la política y mis obras van por otros derroteros, yo soy más narrativo y mis obras están cargadas de enigmas».

Guillermina Perales destaca el hecho de que sean de dos generaciones distintas. «Me interesa mucho esa diferencia generacional y geográfica de la época en la que han vivido para ver qué ha pasado en esos cuarenta años».

Celebra también la colaboración con el IVAM. «Nos ha prestado las 11 obras de Renau de la serie que es su obra culmen y de Pepe Calvo cuatro de las 24 que tiene en sus fondos porque el resto están reservadas para otras exposiciones»