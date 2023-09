La sala El Cub del Museo de la Universidad de Alicante (MUA) alberga la exposición Mare Lucidum del fotógrafo alicantino Ángel Fitor hasta finales de enero de 2024. En una época en la que la ciencia ha pasado de ser descriptiva a aplicada, y las humanidades se ven cada vez más arrinconadas por el peso del vacío de la inmediatez del mundo actual, la exposición del fotógrafo, fotoperiodista, biólogo, buceador profesional y naturalista especializado en medio marino “es una invitación a la fascinación por la fascinación, y a la reflexión por el placer del saber”, explica. Como el propio autor sostiene, esta exposición “es una muestra de la belleza biológica, plástica y simbólica que aún alberga el mar Mediterráneo”, pero también “una crónica de algunos de los problemas que lo asfixian”.

La muestra es también un trabajo recopilatorio de algunas de las fotografías que han dirigido, modelado y construido la carrera de Fitor durante casi tres décadas de vocación desmedida por dar voz a un mar con frecuencia mal tratado y mal comprendido

.

Trayectoria

Licenciado en Biología por la Universidad de Alicante, Ángel Fitor (Alicante, 1973) es un reconocido profesional habitual de las producciones de la BBC y National Geographic, que acumula premios de fotografía como el World Press Photo, NHM Wildlife Photographer of the Year, GDT European Wildlife Photographer of the Year, Big Picture, National Geographic Photo Contest o Sony World Photography Awards.

El que también fuera colaborador del Taller de Imagen de la Fundación General de la Universidad de Alicante ha representado a Casa Mediterráneo en una ambiciosa prospección submarina de la Unesco dirigida a documentar uno de los principales, más antiguos y desconocidos cementerios marinos de barcos, el Banco Skerki, situado en una vasta extensión de agua situada entre Sicilia, Cerdeña y Túnez.

En 2022, fue nombrado Embajador del Programa Alumni de Talento Global de la Universidad de Alicante y la revista Forbes lo situó en el puesto séptimo en su lista de los 50 españoles más premiados.

La exposición de Fitor, fruto de un convenio de la Universidad de Alicante y Casa Mediterráneo, llega al MUA como parte de la extensa programación organizada en torno a la European Researchers' Night-Nit de la Investigació 2023. Estas actividades forman parte del proyecto europeo Science Goes To School (Science GTS), financiado por la Comisión Europea, y cuentan con el apoyo de la Fundación para la Ciencia y Tecnología (FECYT).