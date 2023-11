El historiador y periodista Mario Amorós (Novelda, 1973) leyó por casualidad hace tres décadas el último discurso del presidente chileno Salvador Allende y desde entonces ha tenido la historia reciente de este país en el punto de mira de sus libros. Con motivo del 50 aniversario del golpe de estado en Chile e invitado por el Centro de Estudios Literarios Iberomericanos Mario Benedetti (CeMaB) de la Universidad de Alicante, el escritor alicantino presenta este miércoles en Alicante su biografía de Víctor Jara, La vida es eterna, y la reedición de Salvador Allende, Biografía política, semblanza humana (Ediciones B, 2023). Será a las 20 horas en la Sede Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4), acompañado de la directora del CeMaB, Beatriz Aracil, y el profesor emérito de la UA José Carlos Rovira. En Novelda lo hará el viernes en la Casa de Cultura, a las 19.30 horas, junto a Víctor Sánchez Martín.

«La memoria de Allende persiste, perdura, cincuenta años después de su muerte en el Palacio de La Moneda» mantiene Amorós, que cree que el presidente chileno se convirtió en un mito el 11 de septiembre de 1973 «por las circunstancias dramáticas del golpe de estado en Chile, las imágenes del bombardeo de La Moneda, los discursos por radio de Allende aquella mañana desde La Moneda, que forman parte de la historia grande del siglo XX», pero también, en especial en el caso de España, porque «marcó a aquella generación que luchaba por la democracia y la libertad en España y veía en Chile y en el gobierno de Allende una experiencia, un referente importante para lo que vendría en España cuando acabara la dictadura franquista, una propuesta de socialismo democrático».

El autor de la biografía del político chileno, que actualiza la publicada por él diez años atrás, aclara que siempre se ha esforzado por contar la vida de Allende «desde el principio, desde su origen familiar -burgués, diríamos- que se va acercando a las ideas de izquierda hasta ser un dirigente importante del partido socialista desde los años 30 y a ser el candidato presidencial de la izquierda en Chile desde el año 52 y además alcanzar la Presidencia de la República del año 70. Fue una experiencia singular en el mundo de la Guerra Fría esta colaboración entre socialistas y comunistas durante tanto tiempo, que no se dio en ningún otro país».

Sin embargo, Amorós apunta que en este aniversario la derecha chilena ha logrado desviar el debate sobre los 50 años del golpe hacia los supuestos errores de Allende y la gestión de su gobierno. «Este año no ha habido debate sobre Pinochet, sobre la intervención de la CIA, sobre una derecha, la chilena del año 70, que fue golpista desde el primer día contra Allende, sobre los errores de la democracia cristiana», algo que el historiador considera un «cambio significativo» respecto a aniversarios anteriores, ya que «la derecha chilena ha recuperado una parte de la propaganda que utilizó la dictadura Pinochet para justificar el golpe y para legitimarse como régimen dictatorial. Es un retroceso importante».

Pese a todo, considera que la revisión de la historia reciente de Chile ha avanzado en este medio siglo en su comparación con España -«más de cien represores de Pinochet están en la cárcel y las penas suman más de 28.000 años de prisión», indica- y por ello defiende que investigar la represión de la dictadura franquista «ofrecería no solo justicia, sino una fuente histórica extraordinaria por los sumarios judiciales que se crean. En la biografía de Víctor Jara he utilizado miles de páginas del juicio a sus asesinos como fuente histórica y he podido contar los últimos días del asesinato con un detalle que hasta ahora no se había hecho».

En esos cuatro días desde la detención hasta la muerte del cantautor chileno y símbolo de la canción comprometida, Mario Amorós habla del horror de la dictadura de Pinochet «y también de la dignidad de Víctor Jara frente a sus torturadores y asesinos cuando, por ejemplo, se negó a cantar canciones de su repertorio que le pedían de forma burlona los militares».

El eco de Jara, a su juicio, ha crecido en estos cincuenta años y su muerte trasciende mucho más de la cuestión política porque «a pesar de dedicarse apenas cinco años de su vida a la creación musical, dejo una serie de canciones que son patrimonio de la humanidad». Este libro ha sido uno de los más vendidos en Chile este año, afirma el autor.

Miguel Hernández en un próximo libro

Después de haber escrito miles de páginas en libros que se aproximan a las figuras de Salvador Allende, Víctor Jara, Pablo Neruda, La Pasionaria y hasta el dictador Pinochet, Mario Amorós prepara una investigación sobre el poeta Miguel Hernández, en la que se zambullirá durante los próximos dos o tres años. «Voy a empezar a recopilar y a investigar sobre Miguel Hernández y creo que tengo por delante un desafío muy bonito, ya que se ha escrito mucho sobre él y también es una figura que ha crecido con el paso del tiempo», indica Amorós.

El escritor también prepara la biografía de la dirigente comunista chilena Gladis Marín, fallecida en 2005, «una mujer valiente y luchadora» cuya figura, al calor de la lucha feminista, ha experimentado una mayor visibilidad en los últimos años «y despierta la admiración de buena parte de la sociedad chilena».