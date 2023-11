Profesionales del cine y del mundo audiovisual compartirán sus conocimientos con el público en la quinta edición de Divulgacine, que se celebra este viernes y sábado en el Espacio Séneca de Alicante y que reconoce este año a la periodista especializada Yolanda Flores por su programa en RNE De película, con más de veinte años en antena.

Además de Flores, que recibirá el Premio Divulgacine 2023 el sábado a las 18 horas, también acudirán a este encuentro profesionales como Pepe Nieves, director del veterano programa de radio La Claqueta, de Radio Marca; Juan Zavala y Javier Morales, directores del documental El Crítico sobre Carlos Boyero; Paula Aranzazu Ruiz , crítica de cine en Cinemanía; David Marqués, guionista de Campeones; Raúl Rodríguez-Romeo, especialista en efectos especiales que trabajó en sagas como la de Terminator o en la película de Alfonso Cuarón Gravity; Pilar Alonso, productora y colabora de DAMA, que participarán en dos mesas redondas.

En una de las mesas se abordarán los cambios en la difusión del cine y las series antes y después de la llegada de internet y las redes sociales -el viernes, a las 18 horas- y en la segunda -el sábado, a las 17 horas- los invitados e invitadas explicarán qué les llevó a dedicarse al cine y las películas que marcaron su adolescencia.

Tras la entrega del premio se presentará el libro colaborativo Terciopelo azul sobre películas a partir de los años 80, a cargo del director de Divulgacine, Luis López Belda, y el escritor Mariano Sánchez Soler.

Como novedad este año, la jornada del viernes contará con un concierto de covers o versiones de canciones relacionadas con el cine y las series a cargo de Martín Legovich, cantante argentino afincado en Alicante, que ofrecerá versiones de temas como Long Long Time, que se escucha en la serie The last of us, Hurricane o Make your own kind of music, de Lost.

La organización también ha preparado un trivial audiovisual donde las personas que quieran apuntarse gratuitamente en equipo podrán poner a prueba sus conocimientos y la ilustradora Paloma Pérez impartirá mientras un taller infantil. En Espacio Séneca también se puede ver una exposición de ilustraciones sobre el consumo audiovisual de ayer, hoy y mañana con obras de diez artistas: Carmen B. Mike, Cinta Hosta, Electric Girl, Elena C. Serrano, Greta Bungle, Josh Garzía, Lucía Types, Star Boerboom, Vera Yin Yang y Verónica Cámara.