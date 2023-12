Seis años sin sacar un EP y renovando su palmarés musical a base de sencillos. La espera ha llegado a su fin y la alicantina Cleo Pathfinder (Cuba, 1991) ha publicado Vorágine, un trabajo discográfico que significa un antes y un después en su carrera. El primer paso para dar un golpe en la mesa renovando la manera de componer y grabar música marcada por el rap más clásico.

¿Pero quién es Cleo? Para abordar esta pregunta, basta con echar la vista atrás y escuchar canciones como las de su álbum Breakdown (2017) producido por otro ilustre del rap alicantino, Dj Force, y con colaboraciones locales como la de Nite Huertas o Luisaker. En él podemos encontrar fraseos de la vieja escuela a ritmo de bombo caja con canciones que siguen siendo grandes referencias de la carrera de la cubana como The ladies in da house.

Anteriormente ya dejó muestra de su capacidad vocal y compositiva en otras obras como Escapaterapia (2011)o Este es mi juego (2015), llegando a participar en conciertos compartidos con referentes del género como el fallecido Jota Mayúscula, Rafael Lechowski, Kaze, Juaninacka, Shotta, Lauren Nine o el alicantino Arkano.

Sin embargo, nunca ha parecido ir tan en serio como ahora. La artista cubana afincada en Alicante muestra una nueva versión propia en Vorágine, un trabajo de 5 canciones que, de manera progresiva, envuelve al oyente en una atmosfera donde la inquietud da la mano a la esperanza. Donde la dualidad emocional encuentra la manera de mantenerse erguida en medio del caos.

"Con el paso de los años, el rap más clásico ha ido abriéndose y expandiéndose, y yo con él. Hasta hace no mucho mi estilo de música era un rap más boombap y más puro. Es algo que, aún a día de hoy está en mi esencia, es algo muy identificativo de mí. Pero desde hace un añito he empezado a abrirme, a tocar otros palos dentro de la música urbana. También estoy recibiendo clases de canto para adentrarme a cantar un poquito más rollo R&B", comenta la rapera Cleo Pathfinder, que asegura que este EP "deja pinceladas de lo que va a venir en un futuro, que son cosas más cantadas y no tan machaconas".

Con la intención de abrir su música para llegar a un público más amplio, pero sin dejar de lado su esencia de vieja escuela, ha confeccionado unos cortes que tocan influencias muy americanas como en el tema Bajo Presión o rebajando revoluciones con un acercamiento al R&B en Eléboro Negro. "Hace un par de años sentí que tenía que dar un cambio a mi música. Anteriormente estaba en una línea más clásica marcada por el puritanismo que engloba el rap. Escuchaba música mucho más limitada. Ahora he cambiado un poco mi actitud sobre cómo disfrutar de otros estilos de música y qué me pueden aportar. Era como que mi cerebro no recibía agradablemente otros sonidos", se sincera.

El disco se centra en la mente y sus consecuencias. I.S.R.S. relata de forma clara conversaciones inernas impulsadas por la ansiedad. No lo quiero, por su parte, refleja la carga provocada por el estrés. Todo el EP tiene un concepto psicológico muy marcado, entendiendo que las diferentes fases por las que pasa la mente de Cleo Pathfinder a lo largo de las cinco canciones que conforman este EP pueden ir entrelazadas.

Escuela alicantina

La cultura urbana encuentra en Alicante una escuela propia que se ha ido extendiendo con el paso de los años. Pese a que el artista más representativo a nivel internacional es Nach, encontrando en Arkano o Zasko Master sus referencias en el mundo de la improvisación, hay otros muchos proyectos que han marcado el género a nivel provincial como es el caso de Da Zoo Bros, Santiuve, Seven, Metal Pesado o los componentes de Cocinando Skills. No obstante, actualmente la provincia no se encuentra en la vanguardia del género, algo que Cleo Pathfinder atribuye a la falta de unión entre músicos.

"Alicante no está en su mejor momento. Hace años consiguió un lugar increíble. Ahora, en cambio, creo que podemos volver a tener un buen momento, igual de equiparable a esa etapa, pero hace falta mucho trabajo de todos los que formamos parte del rap provincial". La rapera asume que esto se puede lograr "haciendo más unión entre todos y dejando ese afán de competición que muchas veces tenemos. Hay que seguir el ejemplo de Canarias, que ahora mismo está muy fuerte basándose en ese punto: se apoyan mucho entre ellos y hacen que los logros de unos sean los logros de todos. Creo que hay pastel para todo el mundo. Da igual que unos hagan música por ganar dinero o por placer. Cada uno puede conseguir su objetivo sin la necesidad de pisarnos unos a otros".

Para llegar a generar esta unión, los artistas Bha, Santiuve, DJ Force, Txel del Beat y la propia Cleo Pathfinder han creado Origami Bangers, un colectivo musical "donde vamos a sacar el año que viene un disco en el que, por supuesto, estará esa esencia clásica que nos caracteriza a los cinco, pero sorprendiendo con muchos sonidos modernos de otros estilos de música". Así, pretenden experimentar creando una unión musical cien por cien alicantina: "Para cambiar algo, primero tenemos que cambiarnos nosotros mismos".

Apoyo institucional

Para poder expandir el producto local, primero hay que tener unas instituciones que apoyen a los talentos de la ciudad. Desde la perspectiva de Cleo Pathfinder, el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación no ayudan a estos proyectos urbanos: "Debería haber una mayor apuesta por los artistas de la ciudad. Ya no te digo dar ayudas, sino crear concursos o programas que favorezcan ese apoyo económico que necesitamos todos los artistas para poder sacar nuestra música. Ya no tiene que ver solo con meterse en el estudio, es crear videoclips, organizar bolos, pagar el alquiler de las cuatro salas que hay en la provincia... Todo ello conlleva un coste económico importante y la música local debería promocionarse más en espacios públicos con mayor frecuencia".

Aun así, se sincera afirmando que la ausencia de un disco durante estos seis años no ha sido una cuestión económica, sino que ha venido provocada por la desmotivación. "He pasado una etapa rara de mi vida donde lo que menos me ha preocupado ha sido el dinero. Lo que más me ha costado ha sido cómo enfocar mi carrera, llegué incluso a sentirme fuera de lugar. No sabía bien qué era lo que necesitaba, estaba totalmente desmotivada. Yo escribía y grababa, pero no me gustaba nada de lo que salía", alega Cleo Pathfinder. "Y como soy una persona muy autoexigente, prefería no sacar nada y esperar a tener algo con lo que estuviera totalmente convencida. A raíz de eso, he ido juntándome con otras personas que me han ido ayudando a ver las cosas de otra manera y el gran estado del panorama nacional de rap me ha motivado y me ha proporcionado buenas referencias".

Ahora, después de este pequeño bloqueo, su álbum Vorágine refleja una nueva forma de sentir la música, cuestión que también le ayuda a generar una mayor cantidad de oyentes potenciales: "No es lo mismo hacer música en una línea con una cantidad de oyentes más limitada que tocar diferentes registros como el drill o el afrobeat, llegando a su vez a otros públicos", asegura. "Y ahora me he dado cuenta de que tengo un pequeño potencial que quiero explotar, Por eso empecé hace un año con clases de canto e incluso estoy aprendiendo a tocar el piano a nivel básico para poder entenderme bien con un productor".

Por tanto, la rapera alicantina llega en un estado de forma inmejorable y entiende que este EP ha sido" un golpe en la mesa, pero pequeño porque el año que viene pienso dar uno más grande. En 2024 voy a intentar que la gente conozca quién es Cleo Pathfinder, tanto en la provincia como a nivel nacional".