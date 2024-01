Más metralla para el festival indie por referencia de la zona del Levante. La organización del Low Festival, que se celebra en Benidorm del 26 al 28 de julio, ha añadido doce nuevos nombres a su cartel encabezados por Pixies y Suede. Se unen también a la programación en esta nueva tanda de confirmaciones nombres nacionales de lo más punteros como La Casa Azul, Ojete Calor, La Plazuela, El Columpio Asesino, Delaporte, Sandré, Barry B, Morreo, Viscopaf y Chico Blanco DJ Set.

Estos nuevos nombres se unen a los ya confirmados hasta el momento - Mikel Izal, Ginebras, Shinova, Hidrogenesse, Repion, Shego, Sienna, Vatocholo, Arde Bogotá, Sidonie, Veintiuno, Night Beats, Big Special, El Buen Hijo y Maren - en lo que promete ser una edición inolvidable del gran festival del verano, donde la mejor música internacional y nacional pondrá, un año más a Benidorm en el mapa de los mejores festivales del año donde disfrutar de tres días de directos espectaculares, playa, verano, la mejor gastronomía y un ambiente difícil de olvidar.

Directos desde Boston, Pixies encabeza esta tanda de nuevos nombres que se unen al line-up de Low 2024. La banda estadounidense, que ha sido aclamada como el grupo más influyente y pionero del movimiento alt/rock de finales de los años 80 por sus melodías extravagantes y pegadizas, promete un viaje por la nostalgia musical de su carrera haciendo repaso a sus nueve álbumes que definen su género y estilo propio. Un show en directo imprescindible al que llegan dispuestos a renovar sus clásicos como Where is My Mind? o Monkey Gone to Heaven y también a presentar temas de su último trabajo, Doggerel. Frank Black y los suyos vuelven a Benidorm después de aquel lejano 2017, cuando convirtieron la edición del festival de Benidorm en Gigantic Low.

Otro de los nombres internacionales de estas confirmaciones, llegado desde Londres, es Suede. La banda es todo un icono del rock alternativo y una de las más aclamadas y solicitadas por los fasn del Low. Sus letras románticas y cínicas a la vez se entremezclan con sus sonidos marca de la casa, que se ven reflejados en su último trabajo Autofiction, lanzado en 2022 con temas como She Still Leads Me On. Por supuesto, el carismático Brett Anderson en su paso por Benidorm trasladará a los allí presentes a un viaje musical a través de canciones ya míticas como Beautiful ones, So Young o Animal Nitrate.

Producto nacional

Guille Milkyway, con su proyecto personal, La Casa Azul, es otro de los nombres de este adelanto de cartel. La banda sigue creando auténticos hits con esa identidad única que les ha caracterizado siempre en temas como Podría ser peor, Ataraxia o uno de los himnos generacionales más coreados como es La revolución sexual. La banda se une al cartel de Low Festival para sumergir a los allí presentes en el sunshine-pop, el europop y todos esos estilos que merodean en torno a sus melodías hermosas y arreglos perfectos.

Con Ojete Calor sobre el escenario la diversión y el humor está más que asegurado. Cada uno de sus directos son una sorpresa, y este no será diferente. Los reyes del subnopop llegan a Benidorm para subir la temperatura con sus temas pegadizos en un concierto en el que los bailes y las risas serán protagonistas con canciones tan coreadas como Agapimú, Vete a tu casa o Viejoven.

Cuando unes a dos amigos de toda la vida con el arte granadino y las ganas de hacer música, se crean proyectos tan especiales como La Plazuela. Manuel y Luis -o lo que es lo mismo, El Indio y El Nitro- comenzaron en 2017 su trayectoría musical en YouTube aunque no fue hasta dos años después cuando dejaron a todos boquiabiertos con un primer single de cosecha propia que sería el primer paso para enamorar al público todavía más. Un trabajo al que seguiría Yunque, clavos y alcayatas y su primer largo Roneo Funk Club, estrenado en 2023. Un trabajo en el que se entremezcla el descaro de ciertas ramas del flamenco, el funk y la cultura de baile club electrónico con temas como La vuelta o El lao de la pena.

Pasando desde rock al punk siempre de manera muy personal, mezclando la electrónica y los sintetizadores y haciendo que las voces sean un instrumento más con el que experimentar, llega a Low Festival El Columpio Asesino. Además, esta cita en Benidorm promete ser muy especial porque está enmarcada en la gira Amarga Baja que pone punto y final a su carrera. Los de Pamplona, con seis álbumes en el mercado, han conseguido hacer disfrutar de su música a más de una generación desde sus comienzos en 1996 y una gran prueba de ello es que su canción Toro estrenada en 2011, el pasado año 2023 superó los siete millones y medio de reproducciones en YouTube, doce años después de su lanzamiento.

Caracterizados por su espíritu electrónico, Delaporte juega con referencias latinas, tropicales y brasileñas y géneros como el pop, el trap y el soul. Con su último trabajo Aquí y ahora vuelven a mostrarse sin filtro, valorando únicamente el goce de cada momento y el disfrute de expresar lo que sienten a la vez. La banda es capaz de hacer canciones, bailarlas, tocarlas y reír al mismo tiempo, y todo eso podremos disfrutarlo en Low Festival coreando temas como Me la pegué o Corre que te mato incluidos en este último trabajo o Clap Clap y Cariñito que se han convertido en hits imprescindibles en su setlist.

Sandré llegan directos desde el underground barcelonés colgando el cartel de no hay entradas en prácticamente todos sus conciertos. En su potente directo no faltarán los bailes, las ganas de arrasar con todo, con toneladas de ruido dentro del cuerpo hasta que solo puedan bailar y estallar a ritmo de canciones como Lo tengo todo o Presión.

Con un corto pero prometedor recorrido, Barry B, ha demostrado que es capaz de adaptarse a diferentes estilos musicales, y ha conseguido perfeccionar nuevos sonidos que le hacen mostrar un estilo todavía más personal. Comenzó a hacer música con la aplicación Garaje Band de su Ipad, y así nacieron dos de sus éxitos a día de hoy como son Kit Kat y Taj Mahal. A pesar de su corta carrera hasta el momento, Barry B, ha tenido la oportunidad de contar con artistas como Rusowsky y DRUMMIE con quienes ha compartido el tema bla bla bla que ha supuesto un hito importante en su carrera y que esperamos resuene con fuerza en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

Morreo y su Fiesta Nacional llegarán también a Low Festival dispuestos a brillar gracias a sus melodías y su pop sesentero. Si lo que te gusta es un buen ritmo de verbena en verano esta es el show que ningún lower debe perderse. Estos dos andaluces afincados en Madrid han convertido su querencia por las melodías luminosas, el pop sesentero y la psicodelia setentera en su principal seña de identidad. Con su segundo LP Alegría han conseguido llegar a un sonido original de pop sin complejos, y lleno de alegría a través de temas como Los turistas o Sol y sombra que harán bailar a cualquiera que se encuentre cerca de ellos durante su actuación.

Chico Blanco DJ Set es la penúltima confirmación de esta tanda. Como artista, en sus directos es capaz de dejar con la sensación de estar ante algo completamente auténtico tras los platos. Chico Blanco ofrece una mezcla única de house de los 90, eurodance y UK garage combinados con el ADN actual de la música urbana y así lo demostrará con un set que hará disfrutar a todos los presentes. Sin duda un show que no dejará indiferente a nadie.

El último nombre de esta tanda de confirmaciones llega directo desde Alicante con el objetivo de encontrar nuevas formas de arte que permitan explorar nuevas maneras de sentir la música. Viscopaf toma como referencia géneros musicales muy diversos y artistas que han marcado todas las épocas pasando en sus canciones desde el indie de los 80/90’s hasta la música disco de los años 70 o el R&B y el dreampop actuales. Los de la terreta llegan dispuestos a demostrar que la música es el mejor instrumento para sentir.

Benidorm, capital de la música

Con estas doce nuevas confirmaciones, unidas a los nombres que ya se conocían, el Low 2024 sigue en el camino de volver a convertir Benidorm en la capital de la música en directo el último fin de semana de julio. Esto, unido a un recinto de más de 20.000 metros cuadrados de zonas verdes que invita a disfrutar de la música y del ambiente de la manera más cómoda, con zonas relax para descansar entre conciertos y dos zonas VIP -una de ellas con piscina olímpica- . De esta forma, para los que quieran ser parte de dicha experiencia, los abonos generales, VIP y VIP POOL ya están a la venta desde 64,99 euros.