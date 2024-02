El alicantino Daniel Tornero estrena «Saturno» en Málaga

El abuelo de Daniel Tornero (Alicante, 1989) fue detenido en 2018 por abuso de menores e intento de secuestro. El impacto que este hecho tuvo en él y en su familia ha desembocado en un largometraje, Saturno, que estrena el próximo sábado en el Festival de Málaga, dentro de la sección oficial de cine documental.

Respaldado por la alicantina Jaibo Films, productora fundada por Adán Aliaga y Miguel Molina, el proyecto se ha estado labrando en estos seis años, especialmente a partir de 2021, cuando el realizador volvió a encontrarse con su abuelo después de tres años sin verlo, antes de entrar en prisión.

«Me enfrenté a su mirada y a mis sentimientos mientras el resto de mi familia lidiaba con las consecuencias de estos hechos. Fue duro, claro», apunta Daniel Tornero, que añade que su abuelo ya cumple condena en la cárcel por esos delitos, que ocurrieron fuera del entorno familiar.

«La película no aborda el suceso en sí, por su puesto que lo ocurrido bascula y planea en la película, pero no es un juicio ni pretendía serlo», apunta el director, que añade que, sobre todo, quería en su ópera prima «abordar la figura del padre y qué pasa cuando esa figura paterna se resquebraja, cuáles son las consecuencias emocionales de esta sombra que se prolonga sobre la familia».

Imagen del documental "Saturno" / INFORMACIÓN

Pasaron tres años desde que el suceso ocurrió hasta que decidió transformar esa pesada carga en un documental. «No lo tenía claro desde el principio, qué va. Tuve que pasar mi propio proceso personal, primero de impacto, de vergüenza, de rechazo, hasta que sentí el impulso de hablar sobre ello», explica con tranquilidad Tornero, que ha podido llevar a cabo el rodaje de la película también con calma, en un plazo dilatado en el tiempo, «que ha sido muy bueno para ir encontrando la película, creando ese vínculo para que la familia conociera al equipo y el rodaje no fuera invasivo».

Un rodaje que no habría sido posible sin su familia, con todos los Tornero que aparecen en él, y sin la sensibilidad, la responsabilidad y el respeto previos con los que Daniel Tornero expuso a su entorno lo que quería hacer.

«Tuve una charla primero con la familia, les pregunté, y a todos les pareció bien la idea. Han sido muy generosos a la hora de participar en la película y me he sentido muy bien acompañado por ellos, muy arropado», comenta el director de Saturno (que no es el nombre de su abuelo sino que tiene que ver con algo que sucede en el filme), en el que participan tres generaciones de su familia, incluido su abuelo.

También se la enseñó una vez acabada y cree que la película abrió un diálogo necesario sobre este suceso en la familia para ver «cómo nos hemos relacionado, porque esa sombra sobrevuela pero la situación ha mejorado. No es que la película haya sido terapéutica, para nada, pero ahora hay una relación más bonita entre nosotros», destaca el director como parte positiva de una trama compleja a partir de unos hechos terribles.

Póster de la película / INFORMACIÓN

Viaje personal y familiar

Daniel Tornero considera que este ha sido «un viaje personal y familiar» donde cada miembro ha dado su opinión a partir de unos hechos y al director, que brinda en el documental reflexiones sobre la masculinidad y las relaciones entre padres e hijos, le gustaría que cada espectador «saque sus propias conclusiones y viaje también con la película».

Saturno fue elegido mejor documental en desarrollo en el Talent Lab del Atlántida Mallorca Film Fest y el proyecto también fue seleccionado para formar parte del programa de Residencias de la Academia de Cine 2021-2022. Allí obtuvo apoyo de profesionales para el desarrollo de guion y, sobre todo, para encontrar su papel en la película, como director y parte de la familia.

Ben Fernández compite con su corto Mortelli

Otro alicantino que también estará presente en el Festival de Málaga es Ben Fernández, cuyo último trabajo, Mortelli, un cas perdut, también compite en la sección oficial de cortometrajes de animación del certamen. La proyección será el próximo lunes.

Imagen del corto "Mortelli, un cas perdut", de Ben Fernández / INFORMACIÓN

Producida también por Jaibo Films, el corto de Fernández (The Stunt Manual, Miss Mbulu) es una producción que combina animación e imagen real en las caras, una mezcla entre stop-motion, collage animado y digital. Una historia protagonizada por un detective retirado en los años 70 en Chicago que viaja en el tiempo y donde no falta aventura y comedia, intriga, ciencia ficción y mucha acción. El trabajo ya ha recibido dos premios al mejor cortometraje en Jakarta Film Week 2023 y en la 34° Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.