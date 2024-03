Cooldesac, la banda de folk que homenajea a Alicante

En el panorama musical alicantino, un proyecto resuena con fuerza por su propuesta innovadora y su profundo respeto por la tradición: Cooldesac. Este grupo, originario de Alicante y fundado en el año 2017, ha emergido con una propuesta que busca revolucionar la escena musical tradicional, fusionando el folk celta con influencias valencianas, pop y otros géneros, creando así un sonido único y distintivo. Su música te recordará por momentos a Celtas Cortos y la voz de su cantante es dulce como la de Raquel del Rosario (El sueño de Morfeo).

Tu olor a sal

Su última creación, "Tu olor a sal", una canción dedicada a la provincia de Alicante, se ha convertido en un himno de amor y devoción a su tierra. La letra de la canción no solo habla sobre Alicante, sino que también captura la esencia de su gente, sus fiestas y la belleza natural de la provincia.

El videoclip, rodado en localizaciones como Aspe, Agost, Arenales del Sol, Novelda y Santa Pola, ofrece una ventana a los paisajes y la cultura que han inspirado a este grupo desde sus inicios. La aspense Ruth Pastor Cerdán pone su voz al servicio de esta banda que "con mucha emoción y con todo el amor de nuestro corazón os traemos el video de nuestro último tema... Es un tema hecho por y para vosotros, para que estéis dónde estéis lo escuchéis y se os llene el pecho de alegría y orgullo".

Un estilo mezcla de muchos estilos

La instrumentación es uno de los sellos distintivos de Cooldesac, empleando una amplia gama de timbres que incluyen desde la flauta travesera y el violín hasta instrumentos menos convencionales en el folk celta, como el duduk, el bouzouki, la moraharpa o la dolçaina. Esta mezcla no solo enriquece su sonido, sino que también refleja la diversidad cultural de Alicante y su entorno.

El repertorio de Cooldesac abarca una amplia variedad de estilos, desde el tradicional irlandés hasta la música escocesa, gallega y bretona, incluyendo reels, jigs, polkas, hornpipes, airs y muñeiras. Pero lo que verdaderamente distingue a este grupo es su capacidad para reinterpretar estos géneros a través de la música moderna, introduciendo arreglos de folk tradicional valenciano como passacarrers/cercavilas, boleros, danzas, fandangos y jotas, demostrando así una visión de reelaboración de la música folk.

Su primer álbum de estudio, "In other words", lanzado en diciembre de 2019, fue un testimonio de su personalidad musical, explorando desde el folk irlandés hasta el gallego y el valenciano, con toques de géneros contemporáneos como el pop o la rumba. "The flight of the earls", su primer tema original, es una muestra de su habilidad para componer música que es al mismo tiempo tradicional y novedosa.

Tradición y modernidad

El proyecto Cooldesac nació con el objetivo de explorar la música celta y su interacción con la música folk valenciana, introduciendo nuevos instrumentos y técnicas derivadas de la música clásica, ritmos mestizos y estilos modernos. A través de su música, Cooldesac Folk invita a su audiencia a ver la tradición musical de una manera nueva y emocionante, sin temor a experimentar y fusionar diferentes influencias.

Su participación en festivales como Cartagena Folk, Sete Sóis Sete Luas o Artenbitrir, y sus actuaciones en espacios culturales y salas de renombre, reflejan el creciente interés y la aceptación de su propuesta musical. Con cada concierto, Cooldesac Folk no solo comparte su música, sino que también celebra la riqueza cultural de Alicante y sus tradiciones, invitando a todos a experimentar la alegría y el orgullo de pertenecer a la "millor terreta del món".