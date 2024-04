Cuerpo y agua se funden en una exposición en los Pozos de Garrigós

El Museo de Aguas de Alicante ha estrenado su nueva sala multimedia de exposiciones en los Pozos de Garrigós con la muestra Origen, de la artista costarricense Karla Solano, que pretende mostrar la conexión física y espiritual que el ser humano mantiene con el agua incluso a través de sus especies marinas.

Solano, que actualmente vive en Vietnam, ha diseñado la exposición ex profeso para este espacio, que ha visto en la distancia, algo que ha subrayado Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, quien ha agradecido su presencia en la ciudad para esta exposición, con la que se inaugura la nueva iluminación, sonido y soportes visuales de las tres salas de los Pozos de Garrigós.

Performance esta tarde

Karla inaugura este miércoles a las 18 horas la muestra, comisariada por Leo Tena, con una perfomance en la que la artista pintará con su cuerpo sobre un lienzo de 2 x 4 metros, que quedará después instalado como parte de la exhibición audiovisual Origen, formada por nueve pantallas de vídeo y una proyección, con sonido ambiente, que se podrá contemplar hasta el 17 de mayo.

Presentación de la expoición "Origen" en el Museo de Aguas de Alicante / INFORMACIÓN

"Voy a ser el pincel del lienzo y utilizaré mi cuerpo, manos y cabello para pintarlo", apunta la artista plástica y visual, principalmente fotógrafa y dedicada también en los últimos años a la performance. "Soy sobre todo fotógrafa desde hace treinta años. No puedo parar de hacer fotos porque me gusta detener momentos en movimiento", explica la costarricense, que sobre la parte performática indica: "Cuando pienso en performance es como pensar en la escenografía de una fotografía, donde interviene la luz, el sonido, está todo planeado, y es una acción en vivo". Aunque aquí el público no interactuará, la artista confía en transmitir a los espectadores "la idea de la vibración del agua".

Aunque la performance es efímera, tanto el lienzo resultante como la grabación de la actuación permanecerán después en este espacio.

El cuerpo como instrumento

Karla Solano lleva tres décadas trabajando en distintos formatos alrededor de su cuerpo, sobre los cambios físicos e interiores que experimenta con el tiempo, así como con el agua, que considera "el origen de todo, de la vida y quizá también del final de ella", apunta, tras añadir que se planteó crear una obra nueva "donde los peces formaran parte también de mi cuerpo y se volvieran uno solo, piel con piel".

"La piel y el agua siempre han sido importantes en mi vida porque nací envuelta en la placenta. En Costa Riza se dice "en mantillo" porque no se rompió la bolsa. Estuve más tiempo metida en el agua, dentro del cuerpo de mi madre y quizá por eso nació la pieza Memoria -una proyección audiovisual donde su cuerpo está en posición fetal en el agua- como un recuerdo inconsciente de ese momento antes de nacer".

Solano, con la pieza audiovisual "Memoria" / INFORMACIÓN

En el resto de pantallas se muestran distintas partes del cuerpo de Karla con diversos pececillos en sus recovecos, animales que adquirió en mercados de Vietnam y que después de las grabaciones, devolvió al mar o regaló. "Fue una experiencia fuerte sentir las escamas en mi piel de un animal con el que no tenemos apenas contacto", comenta.

Con Origen, el visitante puede experimentar la inmersión e integración en la obra de la artista interactuando con los peces y explorando nuevas formas de conexión, de amor a los habitantes del agua y de acogimiento en su propio cuerpo.

La artista

Karla Solano (San José, 3 de mayo de 1971) es una artista plástica y fotógrafa costarricense. En 2010 ganó el Premio Nacional de Artes Visuales Aquileo J. Echeverría. Su obra es parte de la colección de los Museos del Banco Central, Museo de Arte y Diseño. Su obra ha sido y es una constante investigación de la naturaleza y el cuerpo: su propio cuerpo. Ha personificado en sí misma todas esas inquietudes que abre el arte, y desde un profundo abandono y sinceridad, crea obras en torno a su propio ser y la naturaleza que le rodea; naturaliza la interacción constante de plantas y animales con el ser humano, la mezcla de lo salvaje y lo civilizado, la lluvia y el sol, el volcán y el mar. Desde su residencia en Vietnam, vuelve al agua como principio y como final, al agua como esencia misma, al agua como Origen.

Tecnología incorporada

El nuevo espacio del Museo de Aguas de Alicante cuenta desde hoy con ocho pantallas de 40 pulgadas, alta definición en su imagen y sonido, para su disposición tanto en posición vertical, como en horizontal, y la distribución de la sala en función de las necesidades del artista. Se ha incorporado iluminación LED, que permitirá personalizar el ambiente del pozo en función de los requerimientos de la exposición. Su carácter multimedia facilitará la rotación de las exhibiciones, permitiendo muestras de las más variadas disciplinas, desde fotografía, pintura, poesía o videoarte. También, su utilización para la presentación de proyectos, incluyendo maquetas y modelos 3D, exhibición de obras presentadas a concursos…