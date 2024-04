Alex Amorós retrata la escena musical underground británica

El fotógrafo Alex Amorós se alzó el pasado año con uno de los galardones en los Abbey Road Music Photography Awards, donde se presentaron 16.000 imágenes de todo el mundo, con una foto de un festival mod inglés, el Margate Mod Weekender. A partir de ahí, el alicantino obtuvo la supervisión de uno de los fotógrafos residentes de los estudios donde grabaron los Beatles -Simon Wheatley- para su siguiente proyecto, que ahora materializa en un fotolibro llamado Keep The Faith (Mantener la fe) que presenta el 24 de abril en el Photobook Cafe de Londres, junto a una exposición con una selección de las imágenes y un pequeño documental con entrevistas.

Keep The Faith recopila alrededor de 80 fotografías que indagan en la escena musical underground del Northern Soul en el Reino Unido. El Northern Soul es «la música negra americana de finales de los años 60 y la década de los 70, que tuvo mucha influencia en el norte (y en el sur después) de Inglaterra generando un movimiento musical que explotó en ese momento y que sigue muy vivo hoy en el Reino Unido», explica el fotógrafo y músico afincado desde hace años en Londres, que combina ambas pasiones en muchos de sus trabajos.

Uno de los encuentros de Northern Soul en Bristol / Alex Amorós

«Para este proyecto he querido captar el corazón y el alma del movimiento y celebrarlo junto a las personas que lo mantienen, al tiempo que capturo a una nueva generación de movers. Es un estudio social de una subcultura; una comunidad reconocible por su música y su moda», comenta Amorós, que insiste en transmitir con sus imágenes de gente bailando «la esencia de lo que sienten».

Son fotografías -muy en sintonía con la que le dio el premio de los estudios Abbey Road- donde retrata a personajes que comparten su pasión por la escucha y el baile de la música soul americana, de artistas menos conocidos que los originarios de la Motown o surgidos en paralelo a ellos en sellos independientes cuyos discos cruzaron el Atlántico desde Estados Unidos hasta territorio británico.

Cinco escenarios

Amorós decidió zambullirse de lleno -desde noviembre hasta ahora- en el Northern Soul británico, a través de encuentros que ofrecen «acceso a discos raros y poco escuchados de la América de los 60 y 70 y atraen a un público cada vez más joven y apasionado». El fotógrafo ha documentado cinco eventos: Rivoli Ballroom en Londres, The King George’s Hall en Blackburn, Soul Stompers Club en el New Albany de Londres, Deptford Northern Soul en Earth Hackney de Londres y Bristol Northern Soul en el Old Market Assembly de Bristol.

Gente bailando en Rivoli Ballroom de Londres / Alex Amorós

«La idea era mezclar a los mayores, los que vivieron este movimiento en su época, con la gente joven, que aporta su visión actualizada e incorpora cosas nuevas», destaca el fotógrafo sobre este cruce generacional de gusto compartido, retratado en blanco y negro a través de sus protagonistas. «Tienen mucha alma, algo que es obvio porque es música soul, que ellos viven como parte esencial de sus vidas, como modo de vida», indica el autor, que busca reflejar «no solo estética o imágenes bonitas» sino «algo más orgánico».

«Estoy muy agradecido a Abbey Road por las oportunidades que me ha brindado el premio. La orientación de Simon ha sido una de las mejores cosas del proyecto. No sólo admiro su trabajo, sino que ha sido un mentor maravilloso a lo largo de este proyecto», destaca el alicantino.

El autor

Nacido en Alicante,Alex Amorós es un fotógrafo, director y músico afincado en Londres. Estudió Fotografía en el Colectivo y Escuela Blank Paper en Madrid. Desde que se mudó a Londres, ha trabajado en diferentes proyectos fotográficos, principalmente dentro del documental social y la música. Es cofundador de Paper Dress Studios, espacio especializado en fotografía musical y situado en Hackney Central.

Portada del libro de Alex Morós / INFORMACIÓN

Con un ojo para la narración de historias, ha publicado varios fotolibros y fanzines, incluyendo el debut agotado, Londoners, 40 Music Venues y London Football Fans son ahora parte de la Fundación Martin Parr, The Photobook Cafe & The Photographers Gallery de Londres. Su obra se ha expuesto en varias ciudades y galerías de Europa. Fue el ganador de la categoría Underground Scenes en los Abbey Road Music Photography Awards de 2023.

Paralelamente a su trabajo como freelance, Alex Amorós trabaja actualmente como profesor de fotografía, impartiendo multitud de cursos y talleres para diferentes escuelas, particulares y colectivos.