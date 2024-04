Vox protesta por la presencia de entidades catalanas en la Feria del Libro de Alicante y Cultura responde que no se veta a nadie

Vox ha intentado introducir -sin éxito- la batalla cultural en la Feria del Libro de Alicante este martes, cuando el portavoz adjunto de la formación de ultraderecha en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Ortolá, ha pedido "explicaciones" al equipo de gobierno de Luis Barcala (PP) -que gobierna en solitario- tras percatarse, un día antes de su inauguración, que en la Feria del Libro tienen presencia el Institut d'Estudis Catalans y la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que acuden juntos a la cita desde el año 2016.

Esa colaboración se limita a instalar caseta con sus publicaciones y su programación, como hacen otras entidades como el Instituto Gil-Albert o la Universidad de Alicante.

"Nos hemos encontrado en el cartel de la feria del libro que entre los colaboradores de la feria se encuentran dos entidades abiertamente separatistas catalanas", en referencia al IEC -"sin este instituto no se habría valorado la independencia en 2017 y en 2020 premiaron a Clara Ponsatí, que ya era una prófuga de la justicia", ha indicado el portavoz de Vox- y la AELC, "que firmó un manifiesto en contra de la intervención del Estado en Cataluña por el artículo 155 para salvaguardar la unidad y la soberanía nacional", ha añadido.

"Es inadmisible, es bochornoso y queremos que se solucione inmediatamente", ha declarado Ortolá en su exigencia al equipo de gobierno para explicar "por qué en un acto tan tradicional ya como la feria del libro" se encuentran "dos entidades que nos consideran Cataluña del sur". "Nos preocupa y mucho que en Alicante tengan cabida estas asociaciones, que ya nos tenían acostumbrado a hacer colaboraciones cuando gobernaban Partido Socialista, Compromís y Podemos, y que ahora con el PP no entendemos ese doble rasero", ha añadido, pese a olvidar que también lo hacían con gobiernos populares anteriormente.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, y la responsable de la feria, Macarena Regueira / INFORMACIÓN

Ni censura ni vetos

La respuesta del equipo de gobierno no ha tardado en llegar desde la Concejalía de Cultura, que dirige Nayma Beldjilali, quien ha afirmado que "no se entiende por qué Vox pide ahora explicaciones", ya que el Institut d’ Estudis Catalans "participa en la Feria del Libro desde que la organiza el Ayuntamiento de Alicante, es decir, desde 2016, y Vox nunca ha dicho nada".

"No hay que generar polémica donde no la hay", ha señalado la edil, que ha querido dejar claro que "desde el equipo de gobierno no censuramos ni vetamos a ninguna institución, organismo público o librería que quiera participar en la Feria del Libro".

Igual que el resto

El Institut d’ Estudis Catalans cumple con los requisitos para instalar una caseta en la Feria del Libro con programación propia, como realizan habitualmente las instituciones y organismos que participan junto a editoriales y librerías.

De hecho, añade Beldjilali, "como cada año, ha pagado su caseta para poder estar en la feria y vender sus ejemplares, como el resto de instituciones sin que esto haya supuesto nunca ningún problema".