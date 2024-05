Concierto del Coro Francis Poulenc en Alicante

El prestigioso Coro Francis Poulenc ofrece un recital en la Concatedral de San Nicolás de Alicante el próximo sábado, 11 de mayo, a las 20.45 horas, con un programa que estará dedicado a música religiosa de tiempo de Pascua por la Resurrección de Jesucristo.

Los integrantes del coro madrileño, que dirige Blanca Anabitarte, cantarán bajo el título de Surrexit Christus, Alleluia!, un repertorio vocal formado por las siguientes composiciones:

O Filii et filiae (Cantus Gregoriano) Himno del Tiempo Pascual. Atribuido a Jean Tisserand (d. 1497)

Ascendens Christus in altum a 5 T. L. Victoria (1548-1611)

Ascendit Deus a 5 P. Philips (1560-1628)

Haec dies quam fecit Dominus a 4 G. P. Palestrina (1525-1594)

Haec dies a 6 W. Byrd (ca. 1539-1623)

Victimae Paschalis Laudes (Cantus Gregoriano) Atribuido a Wipo de Burgundia (S. XI).Secuencia para el Domingo de Pascua

Victimae Paschalis Laudes a 8 T. L. Victoria

Regina Caeli (Cantus Gregoriano) Atribuido a S. Gregorio Magno (c.504-604). Antífona mariana para el Tiempo de Pascua

Regina Caeli laetare a 8 T. L. Victoria

Cantate Domino a 6 SV293 C. Monteverdi (1567-1643)

Cantate Domino a 4 SWV81 H. Schütz (1585-1672)

Surrexit Pastor bonus a 6 T. L. Victoria

Surrexit hodie Christus a 8 S. Scheidt (1587-1654)

El coro

Fundado en 1993 por su actual directora, Blanca Anabitarte, el Coro Francis Poulenc ha participado en algunos de los más importantes festivales y auditorios de la geografía española, como el Festival de Arte Sacro del Ayuntamiento de Madrid, Festival “Clásicos en Verano” de la Comunidad de Madrid, Semana de Música Sacra de Segovia, Ciclo de Música Sacra “Música e Semana Santa en Europa” de Galicia, Festival de la Ribagorza de Huesca, Real Coliseo Carlos III de El Escorial, Teatro Real de Madrid, Auditorio Joaquín Rodrigo de Aranjuez, etc.

Fuera de España, el coro ha sido invitado a participar en el Festival Internacional de Coros de Guayaquil (Ecuador, 1999), Festival de Coros de Santiago de Cuba (Cuba, 2005) y Festival de Coros del Algarve (Portugal, 2011). Ha realizado giras por Francia (1999), con motivo de la Exposición Antológica sobre Goya celebrada en el Musée de Beaux-Arts de Lille, Alemania (2006), invitado por la Universität der Künste de Berlín, Holanda (2008), con un proyecto en colaboración con la Orquesta de Cámara de Naarden, Suecia (2017), realizó una gira de conciertos, invitados por el Landstingskoren de Uppsala y Roma (2023), con motivo del 30 aniversario del coro.

La directora

Blanca Anabitarte Urrutia es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, en 1989 se traslada a Boston, becada por la Comisión Fullbright, y alcanza el grado de máster en Dirección de Coros en el New England Conservatory of Music, bajo la tutela de Tamara Brooks. Es directora artística del Coro Francis Poulenc de Madrid desde su fundación y directora del Coro Sinfónico y Coro de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, cuya cátedra ocupa desde el año 2000.

Como directora invitada, ha dirigido, entre otros, “The New Times Baroque Voices” (Bélgica), El Arte Mvsico, la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música de Castelló, el Kammerchor der Universität der Künste de Berlín, la Orquesta y Coro Barrocos OBAROQ de Roquetas de Mar, la Naardens Kammerorkest de Holanda, el Coro Attleborough (EEUU), el Ensemble Coeli et Terra de Lille (Francia), el Coro y la Orquesta del “New England Conservatory of Music” de Boston (EEUU), entre otros.

Ha preparado coros para la Orquesta Sinfónica de Ávila, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Ensemble Matheus y Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León; también ha trabajado con artistas como Lutz Köhler, Jeppe Moulijn, A. Gourlay, Jean Christophe Spinosi, Christian Grube, Víctor Sordo, Diego Fernández, Auxiliadora Toledano, Amancio Prada, Fernando Velázquez, Fernando Sancho y Salvador Vázquez, entre otros.