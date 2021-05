El HLA, sin margen y sin Llompart

Noche trascendente en el CT. Cita con esa parte amable de la historia que permite seguir creciendo a los equipos humildes con aspiraciones gigantes. El HLA Alicante tiene ante sí la oportunidad de igualar a uno su serie de «play-off» de ascenso a la Liga ACB. Es solo la primera ronda de una eliminatoria al mejor de tres partidos, pero, menos de una década después, y tras verse forzado a desaparecer, el heredero emocional del genuino Lucentum que soñó Paco Pastor vuelve a pelear por lo máximo.

Lo hará sin margen de error y sin Pedro Llompart. El cerebro que ya condujo una vez a este club a la élite, se ha caído de la lista por una rotura muscular. Quiso forzar, trató de retorcer el tiempo, de sufrir en silencio, pero hasta los héroes son de carne mortal.

Tendrá que ser sin él en la cancha, con una versión mejorada de Justin Pitts respecto a la ofrecida por el estadounidense en Castelló hace cuatro días, cuando los alicantinos perdieron el primer envite: 78-70. Apenas anotó 5 puntos y ninguno fue desde el perímetro. Sin él como amenaza exterior, las posibilidades del juego interior lucentino se reducen notablemente. Si además, como ocurrió el pasado sábado, no funciona el rebote ofensivo, las opciones de jugar en campo abierto, de correr, se esfuman.

Las armas del HLA que ha diseñado Pedro Rivero hacen más mella en el adversario cuando el contragolpe forma parte de la ofensiva de manera regular. El preparador castellano dispondrá de dos piezas clave en la rotación como Noah Allen y Edu Martínez con algo más de rodaje tras salir de lesión, pero no en el porcentaje que le gustaría al técnico, que tras la primera derrota lamentó que sus hombres no entendieran las circunstancias que rodean a un encuentro de «play-off», donde saber competir es tan importante como el ritmo anotador.

Contener la producción de Eduardo Durán resulta innegociable. Pero no es la única baza creativa del TAU Castelló, con mucha aportación de los hombres de banquillo. La defensa en bloque, la concentración en la vigilancia y la capacidad para anular las líneas de pase son factores que determinarán si el Lucentum puede seguir adelante o se marcha ya de vacaciones.

Alrededor de 1.500 aficionados se repartirán por la grada del Pedro Ferrándiz. Será el número más alto en un curso plagado de contradicciones y anemia crónica de ingresos ordinarios. Mantenerse en la pugna, avanzar de ronda, puede ayudar a paliar algo la situación financiera. Para lograrlo, la comunión del equipo con el pabellón necesita recordar a la de las citas importantes, esas en las que rendirse no entraba en los planes de nadie.

El baloncesto con mayúsculas regresa a Alicante. Lo hace con uno de los mejores partidos que se pueden ver actualmente en una LEB Oro que el año que viene, si todo va como cuenta la FEB, exhibirá entre los suyos al Estudiantes, que ha caído por enésima vez tras ejecutar un modelo de gestión en las antípodas del HLA.

Ganar garantiza un tercer partido, de nuevo fuera de Alicante. Pero fácil, lo que se dice fácil, este equipo no lo ha tenido nunca a lo largo de la temporada. En las manos de Txemi Urtasun y en la cabeza de Pedro Rivero está la llave.