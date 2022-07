Este jueves a media tarde saltaron todas las alarmas. El portal serbio Telesport anunciaba que el ala-pívot del Fútbol Club Barcelona Nikola Mirotic, sufría una lesión en el tendón de Aquiles e incluso hablaba de que el Barça ya tenía muy avanzado el regreso de Chris Singleton. Esta misma información hablaba de un periodo de baja del jugador hispano-montenegrino que podía alargarse hasta seis meses, de ahí que hablara del contacto con el estadounidense, actualmente en las filas del Anadolu Efes.

Sport, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, pudo saber de fuentes del entorno del jugador que en realidad no sufre ninguna afectación grave sino que el hispano montenegrino, que la temporada pasada fue elegido mejor jugador de la fase regular de la Euroliga, terminó el curso con algunas molestias en la zona del talón de Aquiles del pie izquierdo fruto del desgaste y tras forzar en la final de la Liga Endesa en un acto de responsabilidad por su peso en el equipo, pero no sufre ningún tipo de lesión grave y se encuentra descansando en tierras balcánicas. Con la disputa del Eurobasket, donde el internacional español no participa, no se incorporará a los entrenamientos hasta finales de agosto.

El parte médico del Barça

Fue tal el revuelo que se montó tanto en redes sociales como entre los medios de comunicación, que cerca de las 21.00 horas, el club se vio obligado a emitir un comunicado médico para cortar con las especulaciones y explicar exactamente cuál es la situación física actual de Nikola Mirotic.

“El jugador azulgrana, que ya disputó el tramo final de Liga Endesa con molestias, está siendo sometido a un tratamiento de recuperación que se alargará en las próximas semanas”, reza el comunicado emitido por el club.

El mismo parte explica la causa por la que el ala-pivot, que está de vacaciones, sigue un tratamiento en estos momentos: “Desde que terminó el curso 2021/22 el jugador ha estado bajo el control de los servicios médicos del club”.

Finalmente, el Barça no especifica si el jugador azulgrana podrá incorporarse a los entrenamientos a finales de agosto, cuando está previsto el arranque de la pretemporada azulgrana. “Su evolución marcará su regreso a las pistas”.

Está claro que el club cuenta con Nikola Mirotic como una de las piezas más importantes y si todo evoluciona como está previsto estará a las órdenes de Saras Jasikevicius desde el primer día de trabajo cuando arranque el trabajo el resto del equipo.

Desde el club aseguran así mismo que solo en el caso de que la lesión de Mirotic sufriera un giro inesperado y se agravara podrían plateares la entrada de otro ala-pívot