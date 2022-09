Dani Holgado: "Después de mi primera pole y mi primer podio, el próximo objetivo es ganar una carrera"

El joven piloto de San Vicente Dani Holgado sigue dando pasos de gigante en el Mundial de Moto-3. Si el pasado 20 de agosto, en el Gran Premio de Austria, logró su primera pole en los entrenamientos, el pasado domingo, en el Gran Premio de Aragón, disputado en el circuito de Motorland, subió, por primera vez, al cajón, que era uno de los objetivos en su primera temporada en el circuito del Mundial, tras haberse proclamado la pasada campaña campeón del mundo júnior. Solo fue superado por el mallorquín Izan Guevara, actual líder del Mundial, y por el japonés Ayumo Sasaki, que ocupa la tercera posición de la clasificación. A sus 17 años, Holgado no se conforma y en las cinco carreras que restan del Campeonato del Mundo (Japón, Tailandia, Australia, Malasia y Valencia) su ilusión es intentar luchar por una victoria.

Está siendo un año de aprendizaje para el piloto de 17 años que asegura que la próxima temporada, con la experiencia adquirida esta temporada, su sueño será luchar por el título mundial.

Dani Holgado llegó ayer a Japón, desde donde atendió a INFORMACIÓN. Tuvo un viaje hasta el país del sol naciente complicado debido a un tifón que retrasó el vuelo varias horas. El viernes comenzará los entrenamientos en el circuito de Motegi, donde espera seguir dando gas a su moto y volver a estar entre los mejores.

¿Fue una sorpresa el podio del Gran Premio de Aragón?

Era algo que llevaba persiguiendo en las últimas carreras. Mi mejor puesto había sido un quinto lugar en el circuito de Misano en Italia. Era un objetivo que hemos podido conseguir.

Tras lograr la primera pole y el primer podio… ¿Ahora el siguiente objetivo es ganar una de las cinco carreras que restan del Mundial?

Risas… Sí, el siguiente paso es intentar conseguir un triunfo. Pero no va a ser fácil. Lo que quiero es seguir aprendiendo y disfrutar de este camino que estoy llevando a cabo.

¿Cómo está siendo este primer año en el Mundial de Moto-3?

Cada carrera estoy aprendiendo y notando más experiencia y seguridad en la moto. Poco a poco estoy yendo más rápido, más seguro y siendo más constante.

¿La KTM también está respondiendo?

El equipo y yo estamos haciendo un trabajo duro para que la moto esté cada vez mejor y poder luchar por una victoria.

¿Esperaba conseguir los resultados que está logrando?

Sabía que era un año de aprendizaje, pero, al final, tras lograr el titulo mundial júnior la pasada temporada, todos los ojos iban a mirar hacia mí como rockie. Esperábamos conseguir buenos resultados y los estamos logrando.

¿Cómo se plantea las cinco últimas carreras?

Seguir mejorando poco a poco y tener cada vez más experiencia. Después de mi primera pole y mi primer podio no me conformo y quiero intentar luchar por una victoria.

Conforme está respondiendo en su primer año, ¿será posible luchar la próxima temporada por el título mundial?

El año que viene será mi segunda temporada y el objetivo será tratar de no cometer errores y comenzar al 100% desde el principio del campeonato para intentar estar adelante y luchar por el título. Puede ser un gran año, pero tengo que tener los pies en el suelo, continuar aprendiendo y trabajar duro. Lo que quiero es ir subiendo mi nivel y así, seguro que llegarán los resultados. Pero lo importante es aprender y seguir dando guerra.

¿Cuáles han sido sus pilotos de referencia?

Cuando era niño me gustaba mucho Dani Pedrosa y, ahora de más mayor, Marc Márquez.

¿Sueña con ser algún día campeón del mundo como fueron ellos?

Sueño con ser yo y mejorar cada carrera. Cualquier piloto le gustaría ser campeón del mundo y ojalá pueda estar corriendo con ellos algún día.

Por último, ¿cómo lleva afrontar solo una temporada tan dura recorriendo todo el mundo?

Bien. El equipo me apoya y me respalda y, además, mi padre viene conmigo a todas las carreras y me ayuda a la hora de ponerme el mono y el casco y estar conmigo.