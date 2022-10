Por fin llega el día del estreno del HLAAlicante. El conjunto alicantino se enfrenta este viernes a las 20.30 al Alega Cantabria en Torrelavega, el único equipo que ha ganado todos los partidos de la pretemporada. Rafa Monclova debuta en el banquillo lucentino en partido oficial con las ideas muy claras. Quiere que el Lucentum sea un equipo «protagonista» en una categoría que este año ha subido el nivel con conjuntos con presupuestos muy altos. El inicio presenta gran dureza con tres partidos en nueve días: Cantabria y Cáceres fuera y este martes (20.45) ante el Albacete en el Centro de Tecnificación, el debut ante la afición alicantina.

¿Cómo llega el equipo a esta primera jornada de la LEBOro?

La verdad es que las pretemporadas se llegan a hacer largas porque es mucho trabajo, no tienes ese gen de competir oficialmente. Estamos todos con muchas ganas, con los nervios del previo pero creo que el equipo llega bien, estamos todos, los que llegaron más tarde están entrando en dinámica. Estamos ilusionados y con ganas de refrendar todo el trabajo que hemos hecho que siempre es mejorable, pero en líneas generales estoy contento.

¿Qué importancia le da a comenzar con una victoria?

Una victoria siempre genera un efecto más positivo a la hora de encarar el siguiente partido, de llamar a la afición, de despejar ciertas dudas... Sabemos que ganar en Torrelavega significaría un espaldarazo importante para la gente y para que los jugadores cojan más confianza y más positividad. El equipo va a hacer todo lo posible por traer una victoria que nos diga que estamos en el buen camino.

¿Qué rival espera?

Viendo la pretemporada me espero un rival muy duro. No ha perdido ningún partido y ha sido capaz de ganar a equipos como Oviedo, Burgos o Bilbao. Mantiene el bloque del año pasado y eso le da cierta ventaja a la hora de encajar la temporada con la pretemporada. Son muchos jugadores que se conocen y es mucho más fácil empezar así que nosotros que cada uno viene de un sitio diferente. No es excusa, es la realidad. A partir de ahí lo que quiero es que tengamos el sello que queremos tener y que nos dé la garantía suficiente. Es un partido bonito de jugar y hacer las cosas como toca.

¿Se marca un plazo para que encajen todas las piezas?

Aquí no hay tiempo. El tiempo se mide en cada partido, trataremos de ir mejorando cada jornada. Hay que ir a Torrelavega a ganar.

Arranca la temporada con tres partidos en una semana prácticamente...

Es un debate que siempre se ha abierto, hay demasiado tiempo entre una temporada y otra y ahora jugamos tres partidos seguidos. El calendario está así para todo el mundo, lo ideal sería lo otro porque vamos a tener muchas horas de autobús en poco tiempo pero a todo el mundo le pasa y hay que trabajar y rendir en las condiciones que sea.

¿Cómo está Delaney Blaylock, el último en llegar?

Lleva solo cuatro o cinco entrenamientos con el equipo y físicamente tratando de ponerse al nivel. Ha trabajado bastante en Estados Unidos pero no es lo mismo que hacerlo junto a los compañeros. Necesita un proceso de adaptación físico y luego al equipo y a nuestras exigencias y sistemas. Las expectativas con él son muy altas y creemos que puede ser un factor determinante para nosotros. Lo traemos con esa idea y ya nos ayudará en Torrelavega.

¿Físicamente están todos los jugadores bien?

Todos están bien pese a que hemos tenido una pretemporada con muchos sobresaltos. Edu Gatell ha estado fuera varias semanas pero yo creo que hemos conseguido llegar en las mejores condiciones posibles. Todos estamos preparados para afrontar el primer partido de la temporada.

¿Burgos y Andorra son los grandes favoritos de esta liga?

Sí, es una categoría muy ilusionante. Hay equipos que son clásicos de ACB que hasta hace poco estaban jugando competición europea. Si le sumas Coruña San Sebastián, Palencia, Valladolid... podemos hablar de 8 o 10 equipos que a priori por nombre pueden estar peleando para estar dentro de un play off. Es una competición atractiva, todo el mundo está ilusionado con la posibilidad de poder ver todos los fines de semana partidos de alto nivel y nosotros lo que queremos es ser protagonistas de esta liga. Hay muchos nombres y presupuestos importantes, pero nosotros hemos formado un equipo muy competitivo. Queremos ser partícipes de esta liga a nivel positivo, de protagonismo y ojalá que en el día a día nos refuerce esta idea que más allá de jugadores súper top lo importante aquí es hacer un equipo con hambre y con ilusión. Queremos que eso llegue a nuestra afición a venir con ilusión a vernos, como en el partido de la final de la Lliga Valenciana. Dimos un paso gracias al apoyo de la grada y ganamos. Tenemos los objetivos muy claros.