El mago de Oz

Hay un camino hacia el oro que no está sembrado de baldosas amarillas, pero sí de aventuras, magos y mascotas con mucho encanto. En este tornado que es la LEB, el HLA Alicante emprende la última etapa de la primera vuelta tras haber dejado fuera de combate a unas cuantas brujas del este y del oeste. Este sábado recibimos a nuestros vecinos de TAU Castelló con el objetivo de seguir sumando victorias tras el tropiezo en San Sebastián de la semana pasada. Y para ello, como para la apasionante segunda vuelta que nos espera, necesitamos los tres ingredientes básicos que Dorothy y sus amigos ansiaban recibir del mago de Oz. Acuérdense de lo que buscaban el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león: un cerebro, un corazón y valor. Bien lo sabe Rafa Monclova, que empezó a jugar en la LEB Oro el año que se creó. Las posibilidades del Lucentum para entrar en el playoff pasan por el cerebro de Steinarsson y la dirección de juego que tanto él como Chapela puedan imprimir al equipo como prolongación del staff técnico en el campo. Hará falta el valor de Blaylock para encarar el aro una y otra vez, desde cerca o desde lejos, y el descaro y los muelles de Arcos para llevarnos tan alto como el arcoíris y superar a Jorge Bilbao. Edu Gatell y Sean McDonnell pelearán como leones para frenar a Xavi Rey, Joan Faner y George Stutz en un duelo en el que, muchos años después, ya no veremos a Toni Ten en el banquillo, sino a Juan Antonio Orenga. Solo alcanzaremos esa Ciudad Esmeralda en que los sueños se hacen realidad si ponemos el corazón en cada jugada, como hace siempre Parrado; como sueña hacerlo Traoré.

No se pierdan la cita este sábado en el Pedro Ferrándiz; no hay ningún lugar como el hogar. Preparen los zapatos de rubí. No les espera Totó, pero podrán hacerse una foto con Fogui y cantar con la Kali Nord. Los hombres de Rafa Monclova pondrán el cerebro y el valor a trabajar para conseguir la victoria, pero solo ustedes son capaces de crear la verdadera magia en el país de Oz. Traigan el corazón.