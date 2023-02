Pedro no se rinde. Ni siquiera piensa en ello. «El fútbol es toda mi vida», confiesa el talentoso jugador de Aspe. Todavía le sobran las ganas y las fuerzas, por eso, cuando el Alcoyano le abrió la puerta de salida en el regreso de las vacaciones de Navidad, no se convirtió en un problema. Negoció rápido la rescisión y buscó un destino en el que de verdad él sintiera que le necesitaban.

«Me sorprendió muchísimo la situación que viví en Alcoy. Acabábamos de volver del parón de Navidad, y en el tercer entrenamiento se me acercaron para decirme que tenían que decirme algo. Como nunca antes había pasado por algo así en mi carrera, no intuí qué es lo que querían. Luego ya sí. Me dijeron que querían despedirme, que el entrenador (Vicente Parras) estaba a favor y que lo mejor era llegar a un acuerdo», relata Pedro Sánchez.

«No entendía nada, no me lo esperaba, creí que todo estaba bien. Pero cambió la dirección deportiva con el nuevo propietario y me dejaron claro que ya no me querían allí. Hablé con mis agentes y les pedí que negociaran, así que todo se resolvió muy deprisa, a la tarde siguiente», detalla el excapitán herculano.

Con 36 años recién cumplidos, el jugador que salió del extinto Alicante con 22, se quedó a la espera de una llamada que no llegó antes del cierre del mercado invernal. Los intereses que hubo no se tradujeron en ofertas firmes, así que Pedro Sánchez aceptó el reto (al filo de lo imposible) que le había propuesto tiempo antes un buen amigo: jugar en el Betis Florida, en Primera Regional, hasta final de temporada.

«A mi edad, al fútbol se juega por placer, no por necesidad. Mi deseo era competir cerca de casa, así que les dije que sí, que me ilusionaba la propuesta, sobre todo porque venía avalada por gente de mi total confianza. Es un proyecto ambicioso que busca crecer con solidez a medio plazo. No tengo ficha, no recibimos sueldo, pero formamos parte de algo que se está gestando con muy buena base y que se hará más grande, seguro. A lo mejor no es conmigo, pero habré contribuido a ello, quiero ayudar en todo lo que pueda a que se consiga», aduce Pedro, que llega al Betis Florida de la mano de Sergio Llopis, el artífice financiero y deportivo de un proyecto que se quiere ver reflejado en la progresión fugaz del Intercity, que tratará de seguir sus pasos para saltar de categoría y hacerse más presente en Alicante, pero con cerca de 100 años de historia detrás.

«El ascenso esta temporada es complicado, pero lo vamos a intentar. Quedan 13 jornadas y no vamos a renunciar», reconoce el atacante alicantino, refuerzo estrella de un equipo que, con 18 puntos, ahora mismo es undécimo en el grupo 7 de Primera Regional, que lidera El Campello con 47. Para subir, deben finalizar el curso entre los tres primeros. Ese límite ahora lo fija el Mutxamel con 32 puntos, tres menos que el Salesianos de Alicante, que es segundo.

«Estuve lesionado cinco semanas al principio de la temporada, pero solo me perdí tres jornadas. No tuve muchas oportunidades, la verdad, solo fui titular dos veces y en ninguna disputé más de 60 minutos, así es difícil sacar el fútbol que tienes», lamenta Pedro Sánchez, que formó de inicio en las jornadas 10 y 11, coincidiendo con la derrota en Amorebieta por la mínima, y el empate sin goles en El Collao frente al líder Eldense. «Intento ser siempre positivo. Mi camino hasta ahora ha sido bueno. En todos los clubes he dado lo mejor de mí y espero seguir haciendo lo mismo la temporada que viene porque no se me pasa por la cabeza el retiro».