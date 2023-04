Asun Martínez Salinas (Elche, 20 de marzo, 2002) se proclamó el pasado verano campeona del mundo de fútbol femenino de la categoría sub’20 en Costa Rica.

La jugadora ilicitana, que milita en el Valencia, destaca por su calidad y velocidad por la banda. Es una de las más firmes promesas españolas. Hace dos semanas recibió con gran sorpresa su convocatoria para la selección española absoluta, que está llevando a cabo una concentración en Ibiza, la última antes del Mundial del próximo verano en Australia y Nueva Zelanda.

El pasado jueves debutó como internacional absoluta en el partido contra Noruega, uno de los equipos de fútbol femenino más potentes del mundo, y ayudó al triunfo español, por 4-2, con goles de Jenni Hermoso (2) y Salma Paralluelo (2). Asun Martínez salió en el minuto 70 sustituyendo a Salma y ya puede presumir de haber jugado con España, en la máxima categoría. "Estoy viviendo un sueño", asegura desde la concentración de Ibiza, donde este martes (18 horas), el combinado nacional de Jorge Vilda disputa el segundo y último amistoso frente a China.

La joven jugadora ilicitana comenzó a jugar al fútbol siendo una niña, en la calle, en el popular barrio de «La Rata» de Elche. Sus inicios en el deporte fueron en la gimnasia rítmica, pero no le terminaba de gustar y, además, no destacaba por su flexibilidad.

Su pasión era el balón y a los 14 años empezó a jugar de forma federada en el Elche Femenino. Rápidamente destacó y fichó por el Sporting Plaza Argel de Alicante, en el que sufrió una lesión de ligamento cruzado, que la tuvieron seis meses fuera de los terrenos de juego. Tras una larga recuperación, volvió a jugar y fichó por el Valencia en 2019, con el que debutó, con solo 17 años, en Primera División. Recientemente, ha renovado hasta 2025. Lleva cuatro temporadas en la Liga Iberdrola, ha sido internacional sub’20, sub’23 y, ahora, le ha llegado el premio de la selección española absoluta.

"Para nada me esperaba esta convocatoria. Fue una sorpresa. Estoy viviendo un sueño. Conocía a algunas jugadoras de haberme enfrentado a ellas, pero no había tenido un trato tan cercano. Hay algunas compañeras del Valencia y me han recibido muy bien. En la concentración existe un buen ambiente y estoy disfrutando mucho", comenta la futbolista ilicitana.

Cuando fue a debutar el pasado jueves, el seleccionador nacional, Jorge Vilda, le dijo: "Disfruta y vive esta experiencia". "Al principio estaba un poco nerviosa, pero con el paso de los minutos me fui tranquilizando y disfrutando del momento".

La concentración de Ibiza es la última antes del Campeonato del Mundo, que se disputará, entre el 20 de julio y el 20 de agosto, en Australia y Nueva Zelanda. Asun Martínez reconoce que "es muy complicado" que pueda estar en la lista definitiva, aunque admite que "todo puede pasar". Aunque no acuda a esta cita mundialista, es joven, sigue progresando y, seguro que, pronto, estará en algún gran campeonato absoluto.

La futbolista de Elche asegura que, por el momento, no le puede pedir más a su carrera. "Está saliendo todo redondo. El año 2022 fue increíble, con el título mundial sub’20 en Costa Rica y este 2023 también está siendo muy especial, con esta primera convocatoria con la selección absoluta".